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Actualitate

„E timpul să dezbatem public”. O fostă judecătoare intervine în controversa privind sancționarea magistraților care i-au majorat pedeapsa lui Daniel Chițoiu și ridică două probleme

Maria Ionescu
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Fosta judecătoare Andrea Chiș, al cărei nume a ajuns în prim-planul opiniei publice după apariția în documentarul Recorder, acuză lipsa de transparență a Consiliului Superior al Magistraturii. Pornind de la cazul celor doi magistrați sancționați, ea ridică două probleme.

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM i-a sancționat pe judecătorii Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești, care l-au condamnat pe fostul ministru Daniel Chițoiu la 4 ani închisoare cu executare, pedeapsă majorată față de cea de la instanța de fond, de 3 ani cu suspendare. Unul din motivele invocate de CSM este că judecătorii au majorat pedeapsa pentru Chițoiu luând în calcul comportamentul avocaților acestuia în timpul procesului.