„E ultimul meu festival”. Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Italia se pregătește să spună adio Festivalului de la Sanremo. Spectacolul începe mâine

Ediția din acest an a Festivalului muzicii italiene de la Sanremo va fi ultima pentru vedeta de televiziune Carlo Conti în rol de prezentator și director artistic. Conti a ajuns la cinci ediții prezentate de festival.

Festivalul de la Sanremo poate fi văzut și în România, pe Rai 1 și pe TVR 1, în fiecare seară de la ora 21.00

„Nu există certitudini pentru mâine, dar acum este momentul să fac loc altora: nu urmăresc nimic, am prezentat cinci festivaluri, știu că un ciclu se încheie, mă bucur de această satisfacție și o accept cu seninătate”, a declarat Carlo Conti într-o emisiune de televiziune, citat de ziarul Corriere della Sera.

Festivalul începe marți și ține până sâmbătă, iar prima seară va fi dedicată unei legende a televiziunii italiene, Pippo Baudo, cel care a condus evenimentul de 13 ori și care a murit anul trecut în august.

„Pippo a introdus multe inovații, iar dacă Sanremo este așa cum îl știm astăzi, este datorită lui. Am pus chiar și o placă pe ușa cabinei mele, care acum poartă numele lui: Pippo este istoria Ariston (teatrul în care are loc festivalul, n.red.)”.

Înființat în 1951, Festivalul de la Sanremo este unul dintre cele mai prestigioase evenimente muzicale din lume, cele mai importante nume ale muzicii italiene urcând aici pe scenă, dar și câteva figuri legendare ale muzicii internaționale: Queen, Sting, Madonna, Bono, Eminem, Whitney Houston, Dua Lipa, Shakira sau Celine Dion.