Echilibrul curios dintre emisferele Pământului se destramă

Deși cele două emisfere ale Pământului se află pe părți opuse ale planetei și diferă în multe privințe, ele împărtășesc o trăsătură comună ciudată – sau cel puțin așa era până recent. Emisfera Nordică și cea Sudică reflectau aproape aceeași cantitate de lumină solară înapoi în spațiu. Acest echilibru, considerat multă vreme neobișnuit, începe acum să se destrame, afirmă un nou studiu citat de Gizmodo.

Folosind 24 de ani de date din misiunea Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES) a NASA, o echipă de oameni de știință a descoperit că emisfera nordică absoarbe mai multă lumină solară decât emisfera sudică.

Această schimbare în balanța energetică a Pământului ar putea avea efecte de durată asupra tiparelor meteorologice, a regimului de precipitații și asupra climei globale în deceniile următoare, avertizează un nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un echilibru delicat între emisferele Pământului

Pământul primește energie de la Soare și reflectă o parte din ea înapoi în spațiu. Această capacitate de reflexie este cunoscută sub numele de albedo – o măsură a procentului de lumină solară reflectată de o suprafață. De-a lungul anului, emisfera sudică și cea nordică primesc aceeași cantitate totală de energie solară, fiecare primind însă mai multă lumină în momente diferite.

Emisfera sudică este dominată de oceane, care absorb mai multă lumină solară, în timp ce emisfera nordică are mai mult uscat și mai puțină gheață marină, ceea ce înseamnă că absoarbe căldura mai rapid și reflectă mai puțină lumină.

La începutul anilor 2000, datele din satelit au arătat că cele două emisfere reflectau aceeași cantitate de energie solară înapoi în spațiu. Oamenii de știință se așteptau ca emisferele să difere, însă datele au arătat că norii din emisfera sudică erau puțin mai groși și mai reflectanți, compensând astfel suprafețele terestre mai întunecate din emisfera nordică.

Ce a descoperit noua cercetare

Totuși, noul studiu sugerează că acest sistem odinioară echilibrat se apropie de sfârșit. Misiunea CERES a NASA, lansată în 1997, măsoară cantitatea de lumină solară absorbită de Pământ și cantitatea de energie infraroșie emisă în spațiu.

Echipa din spatele studiului a analizat datele CERES din perioada 2001–2024 și a constatat că emisfera nordică absoarbe cu aproximativ 0,34 wați mai multă energie solară pe metru pătrat decât emisfera sudică, într-un deceniu.

Analiza echipei a identificat trei factori principali care stau la baza dezechilibrului emergent: topirea zăpezii și gheții, scăderea poluării atmosferice și creșterea nivelului vaporilor de apă.

„Are mult sens”, a declarat Norman Loeb, climatolog la Centrul de Cercetare Langley al NASA și autorul principal al noului studiu, pentru publicația Eos. „Suprafața emisferei nordice devine mai întunecată pentru că zăpada și gheața se topesc. Asta expune terenul și oceanul dedesubt. În plus, poluarea a scăzut în locuri precum China, Statele Unite și Europa. Asta înseamnă că în aer sunt mai puțini aerosoli care să reflecte lumina solară. În emisfera sudică, situația este inversă”, a explicat el.

În plus, emisfera nordică se încălzește mai repede și, prin urmare, reține mai mulți vapori de apă, care tind să absoarbă lumina solară în loc să o reflecte. „Acesta este un alt motiv pentru care emisfera nordică acumulează mai multă căldură”, a adăugat Loeb.

„Modul în care norii vor răspunde la acest dezechilibru emisferic are implicații importante pentru clima viitorului”, se arată în concluzia studiului.