Echipa Doctor Dejeu își reconfirmă standardele internaționale: dr. Viorel Dejeu și dr. Dănuț Dejeu, chirurgi acreditați la nivel global în chirurgia bariatrică și metabolică

Echipa Doctor Dejeu, una dintre cele mai cunoscute echipe multidisciplinare din România specializate în tratamentul obezității, a trecut recent printr-un amplu proces de reacreditare internațională, care confirmă respectarea celor mai înalte standarde de siguranță și calitate în îngrijirea pacienților.

În urma evaluării realizate de Surgical Review Corporation (SRC), organism internațional de referință în domeniu, cei doi fondatori ai echipei – Dr. Viorel Dejeu și Dr. Dănuț Dejeu – își păstrează acreditările de excelență în chirurgia bariatrică și metabolică.

Mai mult, Dr. Viorel Dejeu rămâne acreditat în chirurgia bariatrică revizională, fiind primul medic din Europa cu acest titlu, având în prezent o dublă certificare internațională, în timp ce Dr. Dănuț Dejeu deține acreditarea de Chirurg de Excelență în chirurgia bariatrică și metabolică.

Procesul de reacreditare a presupus o analiză complexă a activității medicale, incluzând rezultatele intervențiilor, protocoalele de siguranță, rata complicațiilor, dar și modul în care este gestionată experiența pacientului, de la evaluare până la monitorizarea post-operatorie.

„Reacreditarea nu este o formalitate, ci un proces riguros care ne obligă să demonstrăm constant că lucrăm la cele mai înalte standarde internaționale. Pentru noi, este o confirmare a faptului că pacienții noștri beneficiază de tratamente sigure, eficiente și aliniate la cele mai bune practici din lume”, declară Dr. Viorel Dejeu.

La rândul său, Dr. Dănuț Dejeu subliniază importanța abordării integrate: „Chirurgia bariatrică nu înseamnă doar intervenția în sine, ci un parcurs medical complex. De aceea, am construit o echipă multidisciplinară care oferă sprijin complet pacientului – de la evaluare nutrițională și psihologică, până la monitorizare pe termen lung.”

Echipa Doctor Dejeu reunește specialiști din mai multe domenii – chirurgie, nutriție, psihologie, terapie intensivă și gastroenterologie – pentru a oferi pacienților cu obezitate soluții personalizate și sustenabile, plus îngrijire post-bariatrică adecvată. Cu peste 2,000 de pacienți pe an, activă în București, Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea și Arad, echipa a devenit sinonimă cu profesionalismul și cu empatia.

Echipa Doctor Dejeu a deschis primele centre de endoscopie bariatrică din România, oferind pacienților români și intermaționali acces la cele mai noi tratamente ale obezității. De asemenea, echipa include și chirurgi plasticieni supraspecializați în chirurgie estetică postbariatrică. Pacienții Echipei Doctor Dejeu au parte de o abordare integrată, de echipă, la aceleași standarde, indiferent de etapa în care se află în parcursul lor medical, de la tratamentul obezității până la reconstrucția și redefinirea corporală.

În aceeași direcție a extinderii serviciilor integrate, echipa a lansat și o clinică online de nutriție și psihologie, care oferă suport inclusiv pacienților care doresc să slăbească cu ajutorul medicației moderne pentru obezitate, precum terapiile din clasa GLP-1.

Echipa Doctor Dejeu este parteneră Medlife de peste 10 ani.

Obezitatea este recunoscută la nivel global ca o boală cronică, cu impact major asupra sănătății, iar accesul la tratamente sigure și validate internațional devine esențial. În acest context, reacreditarea celor doi chirurgi români consolidează poziția României pe harta centrelor medicale de excelență în chirurgia bariatrică și metabolică.

