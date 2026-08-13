Echipele de salvamontiști români reiau cautarea tânărului britanic dispărut în Carpați

Salvamontiștii încearcă să-i găsească corpul unui student britanic dispărut spre finalul anului trecut în Munții Carpați din țara noastră.

George Smyth, în vârstă de 18 ani, din Newport, Anglia, a dispărut în timpul unei drumeții în Munții Bucegi, în 23 noiembrie 2025, iar de atunci au avut loc mai multe operațiuni de căutare, în condiții meteo dificile, însă tânărul nu a fost găsit.

Noi căutări

Miercuri, echipele de salvamontiști au anunțat că l-au căutat din nou pe tânăr, „la pas, inclusiv în zonele indicate anterior, sub pereții de stâncă, în grote și în sectoarele greu accesibile”, dar fără succes. Familia sa a spus că acceptă că „nu-l va mai vedea, nu-i va mai vorbi și nu-l va mai ține în brațe”, potrivit BBC.

Se crede că studentul Universității din Bristol a pornit din Poiana Brașov spre Bran și a ajuns la Valea Țigănești din Masivul Bucegi, acolo unde a efectuat un apel de urgență pentru a cere ajutor.

La acel moment, salvatorii declarau că se află într-o „zonă montană foarte izolată și greu accesibilă”, iar condițiile meteorologice erau extrem de severe, cu rafale puternice de vânt, ninsori abundente și ceață densă.

În căutările ulterioare au fost folosite drone, elicoptere și o echipă canină, însă acestea au fost îngreunate de vremea rea și de riscul de avalanșe. A fost găsit, însă, rucsacul tânărului.

„Zona a fost verificată în repetate rânduri, prin căutări terestre și cu ajutorul dronelor. În această perioadă, vegetația și configurația terenului limitează foarte mult vizibilitatea aeriană, iar termoviziunea nu mai poate oferi rezultate relevante după intervalul mare de timp scurs. Din acest motiv, verificările din ultima perioadă s-au concentrat asupra terenului și a zonelor ascunse vederii”, a declarat Salvamont Brașov în comunicatul de miercuri.

Salvamontiștii au precizat că în cadrul verificărilor de miercuri „nu au fost identificate indicii noi”.

„Cazul rămâne în atenția noastră, iar orice informație relevantă va fi verificată cu responsabilitate”, a conchis Salvamont Brașov.

Ce spunea familia studentului britanic

Familia lui Smyth, care nu știa că tânărul face această călătorie montană, declara în ianuarie că evenimentele au fost „de o cruzime incredibilă”, dar că trebuie să accepte că l-au pierdut.

„Când munții care l-au luat vor fi gata să îi dea drumul, George va fi găsit și îl vom aduce acasă pentru a ne lua rămas bun”, spunea familia lui.