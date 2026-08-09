Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Unde se vede în România și la ce oră începe / Noaptea urmează un alt spectacol astronomic

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va începe în apropierea coastei nord-estice a peninsulei siberiene Taimir, dincolo de Cercul Polar, un teritoriu puțin populat din cauza climei aspre, după care umbra lunii se va deplasa.

Umbra lunii ar urma să treacă la 100 de kilometri de Polul Nord, Groenlanda și Islanda, înainte de a ajunge în Peninsula Iberică.

Cel mai bine va fi vizibilă în Spania, iar în România eclipsa de Soare va fi una parțială.

Locuitorii din nord-vestul țării vor avea ocazia să urmărească cel mai bine spectacolul astronomic din seara de 12 august 2026, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026, vizibilă parțial din România

O eclipsă parțială de Soare va fi vizibilă din România, având gradul maxim de acoperire în regiunile de nord-vest, conform sursei citate.

Datele Obsevatorului arată că orașul Carei și localitățile învecinate vor înregistra cea mai mare magnitudine a eclipsei de pe teritoriul țării noastre, cu un grad de acoperire a Soarelui de aproximativ 34%.

Fenomenul va debuta în jurul orei 20:20, atingând faza maximă chiar în momentele dinaintea apusului.

Dar durata de observare va fi extrem de scurtă, de maximum 26 de minute în zona de nord-vest, a punctat Observatorului Astronomic, care a publicat o hartă și o listă cu ora de începere a fenomenului.

Vizibilitatea eclipsei din august 2026 in Romania. Procentele indica gradul de acoperire (sursa foto Adrian Sonka)

În restul regiunilor unde fenomenul va fi vizibil, acoperirea va fi mai redusă. „Cu cât acoperirea Soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin”, potrivit experților.

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În orașele în care se va observa eclipsa parțială de Soare, steaua în jurul căreia se rotește Pământului se va vedea apunând în timpul fenomenului.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Cum se poate observa fenomenul

Potrivit specialiștilor, eclipsa poate fi observată fără instrumente astronomice.

„Puteți privi spre Soare, în siguranță, folosind un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai bun filtrul este Mylar, ce poate fi găsit de la magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi și ochelari de eclipsă, dar nu ochelari de Soare”, au precizat reprezentanții Observatorului Astronomic.

Aceștia atrag atenția și asupra pericolelor la care se expun pasionații de fenomene astronomice.

„Cei ce au un instrument astronomic trebuie să fie foarte foarte precauți în observarea eclipsei pentru că orice mișcare greșită duce la orbire. Dacă nu aveți filtre speciale nu observați eclipsa prin instrumente astronomice”, au adăugat experții.

Ei au precizat că se mai poate folosi metoda proiecției, care este sigură și ar face posibilă observare pentru mai multe persoane în același timp.

„În spatele telescopului sau lunetei, la ocular, se pune un carton alb sau o foaie albă. Discul Soarelui va fi proiectat pe foaie unde poate fi observată eclipsa, de către mai mulți privitori deodată. Când se folosește metoda proiecției nu se va folosi niciun filtru. Se poate face proiecție prin lunetă sau prin telescop”, au mai explicat specialiștii.

O eclipsă totală de Soare care va fi vizibilă în țara și în București se va produce pe 3 septembrie 2081, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Următoarea eclipsă de Soare vizibilă parțial la noi în țară se va produce pe 2 august 2027.

Când se pot vedea Perseidele

Luna august este dominată și de celebrul curent de meteori Perseide, al cărui maxim are loc între 11 și 13 august.

Maximul curentului va veni în ziua de 13 august, la ora 6 dimineața, adică în timpul zilei. Meteorii nu se pot vedea ziua și de aceea experții de la Observatorul Astronomic din București ne recomandă să privim cerul pentru „ploaia de stele” în noaptea de dinaintea maximului, adică 12/13 august, și în cea de după, 13/14 august.

Cea mai buna perioadă de observare este după miezul nopţii până dimineaţa.

Acest curent produce între 50 și 80 de meteori pe oră, existând și ani când activitatea este mai numeroasă.

Cel mai bun loc pentru a admira „ploaia de stele”, așa cum o numesc unii, la fel ca şi în cazul majorităţii ploilor de meteori, este locul cel mai întunecat, departe de lumina artificială a oraşelor.

Ce sunt Perseidele

„Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea”, spun reprezentanții Observatorului Astronomic din București.

Fenomenul de „stea căzătoare” este foarte bine cunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru ce arde în atmosfera Pământului, la frecarea cu aerul. Pentru o fracţiune de secundă se vede acest fenomen, denumit de astronomi meteor (stea căzătoare), produs de particula de praf cosmic care arde în atmosferă. Pietroiul care cade pe Pământ se numeşte meteorit, potrivit sursei citate.

Curentul de meteori al Perseidelor este cel mai cunoscut, de populaţia întregului Pământ, dintre toţi curenţii majori de peste an, atât datorită faptului că el a prezentat de-a lungul timpului o activitate regulată (fiind observat de cel puţin 2000 de ani), cât şi pentru simplul motiv că perioada sa de activitate îndelungată oferă condiţii ideale de observare.

Totuși, astronomii din București spun că nu e vorba despre o ploaie de stele. În timpul unei ploi de stele se pot observa câteva mii de meteori pe oră, acestea fiind foarte rare. față de 100 cât se preconizează că se vorb observa în zonele cele mai „curate”, adică în afara orașelor.

În interiorul localităților, unde există lumini multe, se vor putea observa 10-20 de meteori pe oră.

Pentru Perseide, perioada de activitate este între 17 iulie și 26 august.