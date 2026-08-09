Cum poate Soarele să îți ardă camera telefonului în timpul eclipsei din 12 august. Ce trebuie să știi

Filmarea sau fotografierea eclipsei solare fără un filtru special poate distruge definitiv senzorul optic al smartphone-urilor, avertizează specialiștii citați de Euronews.com.

Fenomenul astronomic din 12 august va fi urmărit la nivel internațional, însă vizibilitatea sa variază în funcție de regiune. În timp ce în România eclipsa va fi doar parțială, Spania va fi traversată în nord și est de o fâșie îngustă unde discul solar va fi acoperit complet.

Indiferent de locul din care este urmărită eclipsa și de procentul de vizibilitate, utilizatorii trebuie să cunoască riscurile tehnice.

Sistemul optic al unui smartphone concentrează lumina solară direct pe senzorul camerei. Menținerea obiectivului îndreptat spre Soare fără protecție poate supraîncălzi modulul și poate arde definitiv fotodiodele, lăsând pete negre sau pixeli morți pe imagini. De asemenea, acest lucru poate declanșa protecția termică a telefonului, oprindu-l brusc.

Deși nu există statistici publice privind numărul de dispozitive avariate în timpul eclipselor anterioare, sunt cunoscute cazuri în care utilizatorii au raportat fotodiode afectate și pete pe imagini.

Unii specialiști subliniază că o singură fotografie rapidă nu afectează de obicei senzorii de mici dimensiuni ai smartphone-urilor, însă riscul crește atunci când se utilizează zoomul pentru perioade îndelungate sau când se atașează un teleobiectiv extern.

Metode de protecție a telefonului pe timp de eclipsă

Regula principală pentru protecția dispozitivului este utilizarea unui filtru solar pe toată durata în care Soarele este vizibil.

Singurul standard aprobat de NASA și de societățile astronomice este ISO 12312-2:2015, adică același standard pe care trebuie să îl respecte ochelarii pentru eclipsă.

O opțiune accesibilă este decuparea unei lentile dintr-o pereche de ochelari certificați pentru eclipsă și lipirea ei cu bandă adezivă peste camera telefonului, astfel încât să acopere întreaga lentilă.

O altă variantă o reprezintă filtrele solare ND100000 de înaltă densitate, special concepute pentru smartphone-uri.

Configurarea tehnică a camerei foto

Înainte de a începe înregistrarea, blocați expunerea și focalizarea prin apăsarea lungă pe ecran în zona Soarelui până la apariția pictogramei în formă de lacăt.

Activați modul manual sau profesional al camerei, setând un ISO scăzut, între 100 și 200, și o viteză rapidă a obturatorului, sub 1/1000. Utilizarea modului automat poate duce la imagini supraexpuse, chiar și cu filtrul solar activat.

Folosiți un trepied și declanșatorul cu temporizator pentru a evita fotografiile și videoclipurile tremurate și neclare.

În timpul fazei parțiale, realizarea unui time-lapse cu intervale de una sau două secunde surprinde mai bine mișcarea lentă a Lunii decât un videoclip în timp real. De asemenea, este de preferat utilizarea zoom-ului optic în locul celui digital, pentru a nu degrada calitatea imaginii.

Căldura ambientală combinată cu expunerea directă la Soare poate supraîncălzi dispozitivul, motiv pentru care telefonul trebuie ținut la umbră între fotografii.

Ce trebuie evitat în timpul observației

Nu lăsați telefonul să înregistreze timp de câteva minute în șir îndreptat direct spre Soare, chiar dacă aveți filtrul montat. De asemenea, nu atașați binocluri, telescoape sau teleobiective la telefon fără un filtru solar certificat.

Privitul Soarelui prin vizorul sau obiectivul unui aparat foto, telescop sau binoclu este strict interzis, chiar și atunci când purtați ochelari speciali pentru eclipsă, deoarece razele concentrate pot străpunge filtrul și pot afecta grav vederea.

În plus, evitați să lăsați dispozitivul expus direct la Soare pentru perioade îndelungate între fotografii.

Sursa foto: Dreamstime.com