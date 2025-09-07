Eclipsă totală de Lună în această seară. În ce interval va fi fază maximă / Observatorul Astronomic București va fi deschis publicului

Duminică seară va avea loc un eveniment astronomic rar – o eclipsă totală de Lună, care va fi vizibilă și din România. În faza de totalitate, Luna capătă o culoare roșiatică. Observatorul Astronomic din București a anunțat că va fi deschis între orele 20:00 – 24:00, dar a avertizat că este posibil să se formeze cozi.

Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă în România va fi peste mai bine de trei ani și va avea loc în noaptea de Revelion. Mai exact, în seara de 31 decembrie a anului 2028, iar ora de maxim va fi 18.52.

Eclipsa totală de lună din 7 septembrie 2025 – La ce oră se vede cel mai bine

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului de duminică, 7 septembrie, este totalitatea – perioada în care Luna se va afla în umbra planetei noastre şi va căpăta culoarea roşiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 şi se termină la ora 21:52. În timpul acestei faze, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est, explică Observatorul Astronomic din București.

Toate fazele eclipsei durează aproape cinci ore și jumătate, însă cea mai interesantă etapă, totalitatea, ține o oră și 22 de minute. Eclipsa se termină la ora 23:55.

Tot pe 7 septembrie se produce faza de Lună plină, la ora 21:09

Observatorul Astronomic București va fi deschis până la miezul nopții

„În seara de duminică, 7 septembrie, are loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă şi din ţara noastră. Cu ocazia acestui fenomen, Observatorul va avea program cu publicul în seara de 7 septembrie, în intervalul 20:00 – 24:00.

Vă informăm că, de obicei, în timpul unor fenomene astronomice se formează cozi lungi la intrarea în Observator, aşa că aşteptaţi-vă să fie coadă”, au anunțat reprezentanții Observatorului Astronomic din București.

„Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La Bucureşti, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului”, conform informaţiilor publicate pe astro-urseanu.ro.

Blood Moon – De ce Luna devine sângerie

În timpul totalității, lumina soarelui care trece prin atmosfera Pământului este deviată și împrăștiată, filtrând lumina albastră și lăsând să ajungă pe Lună doar lungimile de undă mai roșiatice. De aceea este supranumită „Luna sângerie”.

În funcție de condițiile atmosferice ale planetei noastre, nuanța poate varia de la portocaliu strălucitor la roșu intens, ruginiu. Predicțiile pentru această eclipsă sugerează un disc portocaliu-roșu destul de luminos, deoarece atmosfera Pământului este acum aproape total fără resturi vulcanice și praf dens, se explică într-un articol din National Geographic.

O singură planetă poate fi văzută seara pe cer

În seara zilei de duminică se vede o singură planetă pe cer: Marte. Se vede însă foarte greu pentru că nu are o strălucire foarte mare și se află foarte aproape de orizont la lăsarea serii.

Practic, planeta poate fi văzută aproximativ 30 de minute, de când se întunecă, până când apune, în jurul orei 21, explică cei de la Observator.