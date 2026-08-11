Eclipsa totală de Soare. Cel mai bun loc din care se poate vedea în România și în Europa

Miercuri seară, milioane de europeni vor avea parte de un spectacol ceresc: o eclipsă de Soare. O zonă largă din nordul și centrul Spaniei, precum și o fâșie îngustă din Portugalia și anumite regiuni din Groenlanda și Islanda vor putea vedea o rară eclipsă totală. Lumina Soarelui aflat la apus va fi aproape complet blocată în mare parte din vestul Europei, inclusiv în Marea Britanie, Franța, Belgia, Elveția și nordul Italiei, relatează The Guardian.

În România, eclipsa de Soare se va putea vedea ca eclipsă parțială, cu cel mai mare grad de acoperire în zone din nord-vestul țării.

O eclipsă de Soare are loc atunci când Luna trece direct între Pământ și Soare, ceea ce face ca Luna să arunce o umbră asupra Pământului.

Observatorii văd o eclipsă totală de Soare atunci când lumina Soarelui este blocată complet de Lună, ceea ce înseamnă că se află în umbra propriu-zisă a Lunii. O eclipsă parțială de Soare înseamnă că doar o parte din lumină este blocată, ceea ce înseamnă că se află în penumbra Lunii.

„Luna și Soarele trebuie să fie perfect aliniate pentru ca Luna să acopere complet Soarele și pentru ca voi să vedeți o eclipsă totală”, a declarat pentru The Guardian dr. Megan Argo, conferențiară în astrofizică la Universitatea din Lancashire și vicepreședinta Societății pentru Astronomie Populară.

Dacă observatorii vor vedea o eclipsă totală sau parțială – sau nu vor vedea deloc eclipsa – depinde de locul în care se află pe suprafața Pământului. „Trebuie să fii chiar în mijlocul umbrei pentru a vedea o eclipsă totală, iar aceasta reprezintă o zonă destul de îngustă de pe suprafața Pământului”, subliniază Argo.

Harta eclipsei din 12 august, cu zona de totalitate ilustrată prin banda ce traversează o parte a Groenlandei, Islandei și Spaniei, FOTO: Agenția Spațială Europeană (ESA)

Eclipsa totală din 12 august se va putea vedea cel mai bine în Spania

Eclipsă totală va fi prima de acest fel vizibilă în Europa continentală în ultimele două decenii. Pentru cei care vor urmări eclipsa din Spania, în zona în care va fi totală, aceasta va atinge punctul maxim între orele 20:26 și 20:33, ora locală, în funcție de locație, cu puțin timp înainte de apus.

Totalitatea va fi vizibilă în nordul Spaniei și într-o mică zonă din nord-estul Portugaliei, fenomenul producându-se foarte aproape de momentul apusului.

Eclipsa de Soare totală se va vedea în orașe precum Valencia, Leon, Zaragoza, La Coruna și Palma de Mallorca. În alte câteva mari orașe europene, Soarele va fi acoperit în proporție semnificativă, arată datele NASA.

Harta eclipsei din 12 august în Spania, FOTO: Agenția Spațială Europeană (ESA)

La Barcelona, acoperirea va fi de 99%, la fel ca în Madrid, la Lisabona de 95%, la Dublin de 94%, la Paris de 92%, la Londra de 91%, iar la Berlin de 85%, la fel ca la Viena.

Unde se va vedea cel mai bine în România eclipsa de Soare din 12 august

Locuitorii din nord-vestul țării vor avea ocazia să urmărească cel mai bine spectacolul astronomic din seara de 12 august 2026, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București. Însă în România eclipsa va fi doar una parțială.

Datele Obsevatorului arată că acoperirea cea mai mare, de aproximativ 34%, va fi în orașul Carei și în localitățile învecinate. Cu toate acestea, punctul din care se va vedea cel mai mic este localitatea Beba Veche, Timiș.

Fenomenul va începe în jurul orei 20:20 și va atinge faza maximă chiar în momentele dinaintea apusului.

Dar durata de observare va fi scurtă, de maximum 26 de minute în zona de nord-vest, conform Observatorului Astronomic, care a publicat o hartă și o listă cu ora de începere a fenomenului în România.