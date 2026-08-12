Eclipsa totală de Soare: Prețuri „astronomice” la cazare. Locurile în care o cameră a trecut chiar și de 1.000 de euro pe noapte

Eclipa de Soare din această seară a scumpit cazările în hoteluri și chiriile pe termen scurt în zone europene din care poate fi observat evenimentul astronomic. Este și cazul orașului Reykjavik, capitala Islandei, unde o noapte de cazare costa în medie 1.012 dolari în săptămâna eclipsei, a scris CNBC.

Analiza are la bază datele platformei de turism și ospitalitate Lighthouse Intelligence, colectate la mijlocul lunii iulie, cu aproximativ patru săptămâni înainte de eveniment.

În capitala finlandeză, o noapte de cazare la hotel costa în medie de două ori mai mult decât în perioada similară din 2025. La închirierea pe termen scurt erau prețuri medii de 1.172 de dolari pe noapte în săptămâna eclipsei, cu 178% mai mari decât în 2026.

„Să testezi cât poate duce piața când vine vorba despre prețuri este o practică obișnuită a hotelierilor în fața unor evenimente de tip «o dată în viață», precum Cupele Mondiale FIFA sau concertele Taylor Swift”, a explicat Jonathan Gough, de la Lighthouse, pentru CNBC.

În Spania, la Bilbao, chiriile pe termen scurt s-au ridicat la 1.088 de dolari pe noapte, cu 206% mai mari decât în perioada corespunzătoare a anului precedent. Noaptea de cazare la hotel costa 315 dolari, în creștere cu 35% față de 2025.

În orașul spaniol Santiago de Compostela, care se află în afara zonei în care eclipsa este totală, prețurile pentru o noapte la hotel au crescut cu 13% față de anul trecut, la 193 de dolari, mai arată datele Lighthouse.

Strategii de preț diferite

Pe de altă parte, conform celor mai recente date transmise CNBC, cele mai mici tarife disponibile pentru noaptea de 12 august în Reykjavik scăzuseră cu 46% faţă de jumătatea lunii mai, ajungând la aproximativ 805 dolari.

În regiunea mai există a capitalei islandeze au scăzut cu 51%, la 793 de dolari. Aceste reduceri au fost observate în 10 august.

Gough a explicat că hotelierii au ales strategii de preț diferite.

„Islanda a stabilit prețul eclipsei inițial în mod speculativ. Camerele au fost listate la niveluri de trei până la patru ori mai mari decât cele normale la mai bine de un an distanță, iar hotelurile au petrecut ultimele trei luni reducând această valoare”, a spus el.

În schimb, a adăugat Gough, hotelurile din nordul Spaniei au ales cursul invers. Hotelurile aveau prețuri normale în primăvară, iar acestea au crescut pe măsură ce spațiile de cazare se umpleau.

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