Eclipsa totală din 12 august: Cum transformă 89 de secunde de întuneric un sat european izolat în capitala astroturismului

Eclipsa solară din 12 august va fi vizibilă în Europa, dar faza de întuneric total va traversa doar o parte din continent. Într-un sat din Spania, unde soarele va fi acoperit complet, fenomenul aduce provocări pentru autoritățile locale, potrivit The Guardian.

Somosierra, un sat de munte aflat la 1.440 de metri altitudine, în nordul regiunii Madrid, este un loc unde, în mod obișnuit, există doar o liniște deplină și un aerodrom abandonat.

Dar toată această liniște va dispărea, chiar dacă doar temporar, în seara zilei de 12 august. O eclipsă totală, așa cum nu s-a mai văzut de peste 120 de ani, va traversa regiunea.

Satul este cel mai apropiat punct de capitală care va oferi 89 de secunde de întuneric total, sub un cer senin. Evenimentul ridică însă întrebări urgente pentru cei 93 de locuitori ai satului.

Un cer spectaculos în Somosierra, Madrid. Foto: Dreamstime.com

Autoritățile estimează sosirea a peste 2.000 de vizitatori, ceea ce pune sub semnul întrebării capacitatea parcărilor, suficiența apei potabile și rezervele de hrană ale restaurantului local.

„Faptul că am fost selectați ca cel mai bun loc din regiunea Madridului pentru a observa eclipsa a dus la o acoperire mediatică semnificativă”, a declarat Irma López Muñoz, responsabila cu turismul din consiliul local.

„Acest lucru a stârnit un mare interes în rândul locuitorilor din Madrid – și al unor persoane din străinătate. Așadar, ne așteptăm la un aflux mare de vizitatori, deoarece este un eveniment unic, care nu s-a mai întâmplat de peste 100 de ani”, adaugă ea.

Pentru a reduce riscurile, consiliul local colaborează cu poliția și protecția civilă. Deși au fost puse la dispoziție 400 de locuri oficiale de parcare, estimările arată că numărul vizitatorilor neînregistrați va fi mult mai mare.

„Ne aflăm foarte aproape de o capitală europeană importantă, cu o populație numeroasă, iar mulți oameni vor veni fără să se informeze în prealabil”, a adăugat López.

Eclipsa totală de Soare: 12 august 2026

Consiliul local recrutează și instruiește voluntari pentru organizarea evenimentului. În acest scop, autoritățile au angajat compania de astroturism El Nocturnario pentru a oferi cursuri de pregătire privind logistica și riscurile observării unei eclipse.

Una dintre voluntare, María Gradaille, a numit fenomenul „un eveniment unic în viață și o etapă științifică istorică”. „Am învățat atât de multe despre eclipsă. Nu știam că îți poate arde ochii atât de grav sau cât de periculoasă poate fi”, a spus ea.

Evenimentul din 12 august deschide o serie de trei fenomene astronomice mari în Spania. Acesta va fi urmat de o eclipsă de șase minute în august 2027 și de o eclipsă inelară în ianuarie 2028. Guvernul spaniol a înființat deja un comitet special pentru a coordona aceste trei evenimente.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Elma Saiz Delgado, a declarat că aceste evenimente plasează Spania „în centrul observațiilor astronomice și al astroturismului la nivel mondial”.

Evenimentul din 12 august ar putea atrage 446.000 de vizitatori suplimentari și va genera venituri estimate la 342 de milioane de euro, estimează executivul de la Madrid.

Pentru a preveni blocajele rutiere, autoritățile din Insulele Baleare vor introduce restricții pe 20 de drumuri principale în ziua eclipsei. Restricțiile de circulație se vor aplica între orele 15:00 și 21:00.

Proprietara singurului restaurant din sat, Cerezo, intenționează să deschidă un stand și un bar direct la locul de observare. Pentru acest eveniment, ea va angaja încă opt sau nouă persoane pentru a suplimenta personalul curent.

Meniul va include tocană de miel, paella și sandvișuri. „Dacă pregătesc o paella și se termină, colegii din bucătărie vor pregăti încă una și o vor aduce sus. Nu putem lăsa oamenii blocați la jumătatea muntelui fără nimic de mâncare”, a declarat Cerezo.

Locul din România unde se vede cel mai bine eclipsa de soare din 12 august 2026

Prima eclipsă totală de Soare vizibilă de pe Europa continentală are loc la aproape trei decenii de când și cerul deasupra României s-a întunecat în plină zi. Se întâmpla în 11 august 1999, când a fost eclipsă totală de Soare, vizibilă și din București.

Pe 12 august 2026, doar o parte dintre români vor putea să vadă eclipsa de soare, care va fi parțială în țara noastră. Fenomenul va fi cel mai bine văzut în partea de vest a țării, unde acoperirea discului Soarelui de către Lună va fi de maxim 33%, mai exact în Oradea.

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