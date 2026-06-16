Economia Chinei dă semne de dezechilibre tot mai mari

Economia Chinei a prezentat semne de accentuare a dezechilibrelor în luna mai, vânzările cu amănuntul înregistrând prima scădere din ultimii peste trei ani, investițiile reducându-se puternic, în timp ce producția industrială și-a accelerat ritmul de creștere, arată agenția Reuters.

Datele oficiale publicate marți au evidențiat un model de creștere economică în două viteze în a doua cea mai mare economie a lumii: fabricile sunt susținute de exporturi surprinzător de rezistente, însă cererea internă slăbește pe fondul unei crize prelungite de mai mulți ani pe piața imobiliară.

Vânzările cu amănuntul, un indicator-cheie al consumului, au scăzut cu 0,6% în luna mai, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (NBS) de la Beijing. În aprilie a avut o creștere anemică, de 0,2%, iar economiștii consultați de Reuters se așteptau ca creșterea să fie de zero în mai. Însă a fost în cele din urmă prima scădere lunară din decembrie 2022 încoace.

Fragilitatea a fost evidentă în sectorul auto. Scăderea vânzărilor interne de automobile s-a prelungit în mai pentru a opta lună consecutivă, subliniind slăbirea cererii pe cea mai mare piață auto din lume. Analiștii nu se așteaptă ca situația să se îmbunătățească până la sfârșitul anului.

Proprietarii de afaceri din China spun că oamenii nu mai cheltuie la fel de mult

Cheltuielile călătorilor în timpul vacanței de cinci zile de Ziua Muncii, din luna mai, au fost modeste, iar impactul programului guvernamental de înlocuire a bunurilor de consum vechi cu unele noi își pierde din efect.

Într-un bar din districtul financiar al orașului Shanghai, managerul Jie’ao Feng a declarat că afacerea sa a fost afectată de reducerea bugetelor companiilor pentru activități de protocol și divertisment. El a oferit promoții pentru grupuri mai mari, pentru a atrage mai mulți clienți, însă acest lucru a redus marjele de profit.

El afirmă că în prima jumătate a lunii iunie a avut chiar mai puțini clienți decât în mai, când vânzările sale au fost ajutate totuși de vacanța prelungită.

„Consumatorii nu mai sunt la fel de impulsivi ca înainte”, spune Feng.

Zhiwei Zhang, economist-șef la Pinpoint Asset Management, afirmă că datele slabe privind vânzările cu amănuntul sporesc presiunea asupra guvernului de a lua în considerare măsuri pentru stabilizarea consumului. „Mă aștept în continuare la o «ajustare fină» a politicilor în iulie, după publicarea datelor privind PIB-ul din trimestrul al doilea”, mai spune acesta.

Tinere la un bar din China, FOTO: Kobe Li, Nexpher via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Producția industrială a Chinei a prins din nou avânt

În schimb, producția industrială a crescut cu 4,5% în mai comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, accelerând de la ritmul de 4,1% din aprilie și depășind așteptările analiștilor, care estimau o creștere de 4,3%.

Un val de investiții globale în inteligență artificială și cererea asociată de tehnologie au ajutat cel mai mare producător industrial din lume să compenseze impactul asupra exporturilor pe care mulți îl anticipaseră din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Producția manufacturieră de înaltă tehnologie a Chinei a crescut cu 15,1% în luna mai.

„Mai multe diviziuni au caracterizat economia în luna mai: diferența dintre cererea internă și cea externă, diferența dintre inteligența artificială și industriile tradiționale și diferența dintre comerțul cu bunuri și consumul de servicii”, afirmă Xu Tianchen de la ziarul The Economist.

Consumul de servicii a crescut cu 5,4% în perioada ianuarie-mai, mult peste ritmul vânzărilor de bunuri și devenind un motor tot mai important al consumului gospodăriilor. Totuși, acesta a încetinit față de creșterea de 5,6% din primele patru luni ale anului.

Xu estimează că ritmul de creștere economică din trimestrul al doilea al lui 2026 va încetini la 4,5%, de la 5% în primul trimestru.

„Pentru întregul an 2026, atingerea țintei de creștere de 4,5%-5% nu va fi dificilă, însă cererea internă slabă justifică în continuare intervenții de politică economică în a doua jumătate a anului”, spune el.

China pune declinul investițiilor pe seama condițiilor meteo

Datele privind investițiile au fost, de asemenea, mult mai slabe decât se anticipa. Investițiile în active fixe au scăzut cu 4,1% în primele cinci luni din 2026, după un declin de 1,6% în perioada ianuarie–aprilie. Economiștii estimaseră o scădere de 2%.

Fu Linghui, purtător de cuvânt al biroului de statistică de la Beijing, a declarat că declinul a fost cauzat parțial de temperaturile ridicate și ploile abundente din unele regiuni, precum și de „tranziția de la vechii la noii factori de creștere economică”.

Fu a adăugat că China dispune în continuare de „un spațiu amplu pentru investiții în viitor” deoarece noua urbanizare, revitalizarea zonelor rurale, dezvoltarea „noilor forțe productive de calitate” și îmbunătățirea serviciilor publice necesită toate sprijin investițional.

Investițiile imobiliare și-au continuat declinul în primele cinci luni ale anului, reducându-se cu 16,2% față de aceeași perioadă din anul precedent, după o scădere de 13,7% în intervalul ianuarie–aprilie. De asemenea, vânzările de locuințe și construcțiile noi au înregistrat scăderi mai accentuate.

În ritm lunar, prețurile locuințelor noi au scăzut într-un ritm ușor mai rapid în mai, chiar dacă marile orașe au început să arate semne timide de stabilizare.

Blocuri în construcție în provincia Shandong din China, FOTO: Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Chinezii sunt tot mai reticenți să se împrumute pentru a-și lua o locuință

Datele slabe privind creditele acordate gospodăriilor, publicate săptămâna trecută, sugerează că populația rămâne reticentă în a se împrumuta pentru achiziția de locuințe, pe fondul creșterii lente a veniturilor și al nesiguranței locurilor de muncă.

Piața muncii continuă să fie sub presiune, aproximativ 12,7 milioane de absolvenți urmând să părăsească instituțiile de învățământ în timpul verii, în timp ce temerile privind înlocuirea angajaților de către inteligența artificială sporesc anxietatea lucrătorilor. Totuși, rata șomajului la nivel național, calculată pe baza sondajelor, a scăzut la 5,1%, de la 5,2% în aprilie.

Economiștii afirmă că exporturile puternice ar putea continua să susțină creșterea economică a Chinei în acest an, însă excedentul comercial tot mai mare al țării ar putea genera dispute.

„Boom-ul exporturilor poate contribui la compensarea cererii interne slabe pe termen scurt. Însă, având în vedere dimensiunea economiei Chinei, o creștere puternică a exporturilor va genera probabil tensiuni cu partenerii comerciali”, afirmă Zhang de la Pinpoint Asset Management, adăugând că un posibil conflict comercial cu Europa reprezintă un risc care trebuie urmărit în lunile următoare.