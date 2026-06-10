„Sarcinile pe care le îndeplinesc majoritatea oamenilor pot fi înlocuite complet de OpenClaw”. Strategia Chinei în adoptarea AI

Liu, care lucrează cu contract de colaborare în Hangzhou pentru o mare companie chineză de internet, spune că angajatorul ei a început să concedieze discret colaboratori încă din martie, după ce le-a cerut angajaților să utilizeze instrumente de inteligență artificială, scrie Reuters.

Firma la care lucrează Liu e doar una dintre numeroasele companii chineze care implementează discret concedieri de mică amploare, în timp ce urmăresc câștiguri de productivitate asociate inteligenței artificiale fără a atrage atenția autorităților.

Strategia e diametral opusă față de cea a marilor companii multinaționale din Occident, care nu doar că anunță public reduceri de mii de posturi, dar le și pun direct pe seama implementării unor sisteme de inteligență artificială.

Strategia Chinei este diametral opusă față de cea a marilor companii multinaționale din Occident.

He Shujing, analist principal la firma de consultanță Plenum, spune că marile companii chineze de tehnologie se află încă într-o fază de „angajament total” față de inteligența artificială.

Deși nu cunoaște amploarea completă a concedierilor, Liu spune că angajatorul său a început, de asemenea, să reducă numărul de absolvenți recrutați, pe măsură ce companiile chineze se grăbesc să implementeze sisteme de inteligență artificială.

„Sarcinile pe care le îndeplinesc majoritatea oamenilor pot fi înlocuite complet de OpenClaw. După ce o persoană își introduce toate fluxurile de lucru (în OpenClaw)… practic poate fi concediată”, a declarat tânăra de 26 de ani, care a cerut să nu-i fie publicat numele complet și nici numele companiei din cauza sensibilității subiectului.OpenClaw, un instrument AI lansat la începutul acestui an, a cunoscut o adopție fulminantă în China, țara cu a doua cea mai mare economie din lume.

Promovat ca „AI-ul care chiar face lucruri”, OpenClaw rulează direct pe sistemele de operare și aplicațiile utilizatorilor. El poate automatiza sarcini precum gestionarea emailurilor și calendarelor, navigarea pe web și interacțiunea cu servicii online. Primele integrări au fost realizate în principal pe platforme de mesagerie precum WhatsApp, Telegram și Discord, permițând utilizatorilor să controleze agentul prin comenzi text.

Chiar dacă firme de pe întregul mapamond se confruntă cu provocarea adoptării inteligenței artificiale, companiile chineze se află într-o situație aparte.

Beijingul dorește ca acestea să adopte AI și vor ca implementarea să fie suficient de rapidă pentru a transforma productivitatea. Însă, în același timp, autoritățile chineze nu vor ca adopția să fie atât de rapidă sau atât de vizibilă încât concedierile să amenințe stabilitatea socială, scrie Reuters.

Nouă angajați chinezi din industrii precum tehnologia, divertismentul și publicitatea au declarat pentru Reuters că firma la care lucrează Liu e doar una dintre numeroasele companii chineze care implementează discret concedieri de mică amploare, în timp ce urmăresc câștiguri de productivitate asociate inteligenței artificiale fără a atrage atenția autorităților.

Strategia e diametral opusă față de cea a marilor companii multinaționale din Occident, care nu doar că anunță public reduceri de mii de posturi, dar le și pun direct pe seama implementării unor sisteme de inteligență artificială.

Crabul pe care OpenClaw îl folosește ca logo, pe afișul unui eveniment tech organizat în China, FOTO: Yuyu Chen / Newscom / Profimedia

Companiile chineze încearcă să evite concedierile în masă

Conform legislației muncii din China, companiile trebuie să obțină aprobarea autorităților pentru concedieri care depășesc 10% din forța lor de muncă, iar instanțele chineze au decis în cel puțin trei cazuri împotriva unor companii care au concediat angajați pentru a-i înlocui cu sisteme de inteligență artificială.

„Companiile private vor trebui să accepte un anumit nivel de ineficiență pentru a evita concedieri în masă care ar provoca «instabilitate socială» și ar putea avea consecințe politice”, a declarat pentru Reuters un director de rang înalt al unei mari companii fintech cu sediul în China.

Persoana respectivă a spus că restructurările au început deja la toate marile firme de tehnologie din China, iar multe posturi din marketing și din activitățile orientate către utilizatorii finali au fost în mare parte înlocuite de AI.

Un inginer din divizia de cloud computing a Alibaba a declarat, de asemenea, că reducerile de personal determinate de inteligența artificială au început în anumite părți ale companiei și că este probabil să continue prin reduceri graduale și plecări naturale ale angajaților, mai degrabă decât printr-un singur val masiv de concedieri.

Alibaba nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile.

He Shujing, analist principal la firma de consultanță Plenum, a afirmat că marile companii chineze de tehnologie se află încă într-o fază de „angajament total” față de inteligența artificială.

„Creșterile de productivitate generate de AI vor reduce probabil nevoia de recrutare, însă marile companii sunt așteptate să manifeste prudență în ceea ce privește reducerea directă a personalului”, subliniază acesta.

Corporatiști chinezi la o cafenea în pauza de masă, FOTO: Keith Tsuji/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Tot nu pot scăpa de impresia că sunt tot mai aproape de a fi înlocuit”

Unele companii nu folosesc inteligența artificială doar pentru a înlocui sarcini și funcții, ci și pentru a măsura dacă angajații o adoptă suficient de rapid.

În anumite locuri de muncă este monitorizată utilizarea token-urilor – o unitate de măsură a consumului de resurse de calcul AI – pentru a estima eficiența angajaților, chiar dacă acest indicator nu se traduce direct în câștiguri de productivitate și nici nu reflectă calitatea muncii realizate cu ajutorul AI.

Un inginer specializat în volume mari de date la un gigant tehnologic chinez a declarat că managerul său a început să clasifice angajații în funcție de utilizarea tokenurilor încă din martie, adăugând că acest indicator va fi inclus în evaluările de performanță și în perspectivele de promovare.

„Este o practică relativ forțată. Nu ar trebui să folosești AI doar de dragul de a o folosi”, a declarat el pentru Reuters sub protecția anonimatului. „Tot nu pot scăpa de impresia că sunt tot mai aproape de a fi înlocuit”, adaugă acesta.

Industria divertismentului se numără printre cele mai afectate de aceste transformări, pe măsură ce studiourile de mici cu bugete reduse trec la actori și decoruri generate de inteligența artificială.

„Aveam între 30 și 40 de persoane în departamentul nostru de producție. După tranziția către AI, fiecare echipă a fost redusă la aproximativ 10 persoane, iar pentru filmările cu actori reali au rămas doar două persoane”, povestește Ayase, o producătoare de micro-drame în vârstă de 22 de ani care a fost concediată în februarie.

„În producțiile cu actori reali, un singur actor costă mii de yuani pe zi, chiar și pentru un rol minor cu doar câteva replici”, a explicat tânăra absolventă, citată de Reuters.

Explozia adoptării AI și presiunile pe locurile de muncă

Inițiativa „AI Plus” a Beijingului urmărește atingerea unui grad de adopție a inteligenței artificiale de 70% în sectoarele-cheie până în 2027 și de 90% până în 2030, iar analiștii avertizează că va exista o perioadă dificilă de tranziție.

Ei spun că ritmul în care AI creează noi locuri de muncă este mai lent decât ritmul în care le elimină, în timp ce China se confruntă deja cu o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor, iar angajații aflați la începutul carierei sunt expuși în mod disproporționat automatizării bazate pe inteligență artificială.

Deși numărul ofertelor de muncă din domeniul AI a crescut cu 74% în 2025, această explozie ascunde dificultățile unei piețe a muncii mai largi, unde un număr record de 12,7 milioane de absolvenți universitari se confruntă cu salarii de început de carieră în scădere și cu mai puține oportunități de angajare.

Citibank a estimat într-un raport recent că 9,6% din toate locurile de muncă din China – aproximativ 70 de milioane – prezintă un risc ridicat de a fi înlocuite de inteligența artificială. Acest risc crește la 13,6% în cazul posturilor de „entry level”.

„Inteligența artificială se află într-un mod aparte în centrul tranziției economice a Chinei: este simultan un factor care provoacă perturbările și soluția propusă pentru acestea”, a declarat pentru Reuters Selena Guo, analistă în politici sociale la firma de consultanță China Policy.

„Adoptarea pe scară largă a AI este necesară pentru a obține eficiență industrială și pentru a accelera inovarea… Speranța este că aceasta va genera un efect pozitiv de bulgăre de zăpadă asupra productivității și creșterii economice”, explică ea.

Într-o fabrică de componente electronice din China, FOTO: Costfoto / ddp USA / Profimedia

Presa de stat chineză încearcă să îi liniștească pe angajați

Articole publicate în presa de stat chineză au încercat să îi liniștească pe lucrători, susținând că AI nu „fură bolurile de orez ale oamenilor” – o expresie care face referire la mijloacele lor de trai. În prezent, autoritățile studiază impactul inteligenței artificiale asupra ocupării forței de muncă și planurile de recalificare profesională, însă nu au prezentat încă un răspuns politic detaliat.

Hashtag-ul „anxietate AI” a acumulat peste 7,8 milioane de vizualizări pe aplicația chineză de socializare RedNote, unde utilizatorii dezbat dacă inteligența artificială îi va face inutili, asemenea țesătorilor europeni din secolul al XIX-lea care și-au pierdut locurile de muncă din cauza războaielor de țesut mecanice.

Unele instrumente bazate pe „agenți AI” sunt deja promovate explicit ca înlocuitori pentru departamente întregi. Așa-zișii agenți AI sunt instrumente de inteligență artificială proiectate să realizeze cap-coadă diferite sarcini, cât mai autonom posibil și cu input uman minim.

Wukong, o platformă de agenți AI dezvoltată de Alibaba pentru mediul de afaceri, include, de exemplu, competențe preconfigurate pentru o „companie formată dintr-o singură persoană”. Aceste competențe sunt concepute pentru automatizarea unor activități precum vânzările în comerțul electronic, transmisiunile live și dezvoltarea de software.

„Cei care nu folosesc AI vor fi eliminați”, afirmă Liu, care lucrează în domeniul operațiunilor de conținut la firma de internet.

„Este doar o chestiune de timp până când AI va pătrunde în fiecare aspect al vieții… Eu vreau să mă întorc la agricultură sau să devin artizan”, spune ea.