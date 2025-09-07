„Economia rusă va intra în colaps total”. Scenariul în care Vladimir Putin va fi strâns cu ușa, prezentat de la vârful administrației Trump

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică că presiunea economică suplimentară exercitată de Statele Unite și Europa l-ar putea determina pe președintele rus Vladimir Putin să inițieze negocieri de pace cu Ucraina, transmite Reuters.

„Dacă SUA și (Uniunea Europeană) pot interveni, pot impune mai multe sancțiuni, tarife secundare țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă va intra în colaps total, iar asta îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”, a declarat Bessent în emisiunea Meet the Press de la NBC.

Bessent a afirmat că administrația președintelui Donald Trump este „pregătită să intensifice presiunea asupra Rusiei”.

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, fotografiat în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Casa Albă, FOTO: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

El a adăugat însă: „Avem nevoie ca partenerii noștri europeni să ne urmeze, deoarece, dacă SUA și UE acționează împreună, ne aflăm într-o cursă între cât timp poate rezista armata ucraineană și cât timp poate rezista economia rusă”.

Trump a fost frustrat de incapacitatea sa de a pune capăt luptelor din Ucraina, după ce inițial a prezis că va putea încheia rapid războiul când a preluat funcția în ianuarie.

El a suspendat noi sancțiuni împotriva Rusiei și Chinei, unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc. Dar a majorat tarifele la importurile americane din India, un alt consumator important de energie rusă.