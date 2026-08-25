Economisești și investești în același timp, direct din Home’Bank cu ING Depo Invest

ING Bank România lansează ING Depo Invest, o soluție 100% digitală, prin care clienții pot economisi și investi în fonduri mutuale în cadrul aceluiași proces digital, direct din Home’Bank. Jumătate din suma alocată merge într-un depozit la termen cu dobândă preferențială, iar cealaltă jumătate este investită într-un fond mutual ales de client.

Vrei să economisești pentru viitoarea vacanță, dar în același timp, vrei să fii și pregătit pentru momentul în care copiii vor pleca la facultate, chiar dacă mai e ceva timp până atunci. Și ai avea nevoie de o soluție digitală, ușor de folosit, pentru care să nu fii nevoit să pierzi timp.

ING Bank România vine cu vești bune și lansează ING Depo Invest, un produs destinat clienților care vor să facă trecerea de la economisirea clasică la o abordare care include și investițiile. Soluția reunește, într-un singur proces 100% digital, un depozit la termen și o investiție într-un fond mutual. Suma minimă pentru deschiderea unui ING Depo Invest este de 2.000 de lei sau 2.000 de euro, iar banii sunt împărțiți în mod egal între cele două componente.

Pentru varianta în lei, 50% din sumă este plasată într-un depozit la termen pe șase luni, cu dobândă preferențială de 7% pe an. Pentru varianta în euro, jumătate din sumă este direcționată către un depozit pe trei luni, cu dobândă preferențială de 2,5% pe an. Restul de 50% este investit într-un fond mutual ales de client din oferta disponibilă în Home’Bank.

Economisești și investești, într-un singur pas

Potrivit datelor ING Bank România, economisirea este deja un comportament bine conturat în rândul clienților băncii. 52% dintre aceștia au un cont de economii, iar aproximativ 500.000 de clienți transferă bani în contul de economii imediat după primirea salariului.

ING Depo Invest pornește de la acest comportament și propune o modalitate prin care o parte din banii economisiți poate fi direcționată către investiții.

Mihai Lazăr, Investments Tribe Lead, ING Bank România

„Economisirea este unul dintre cele mai importante obiceiuri financiare pe care ni le putem forma, pentru că ne oferă siguranță și libertatea de a răspunde nevoilor neprevăzute. În același timp, pe măsură ce ne gândim mai mult la viitor, avem în vedere și obiectivele aflate la mulți ani distanță, fie că vorbim despre completarea veniturilor la pensie, construirea unei rezerve financiare suplimentare sau alte planuri importante pe termen lung. Credem că aceste intenții se construiesc pas cu pas: mai întâi înveți să economisești, iar apoi începi să descoperi opțiuni care te pot ajuta să privești mai departe. ING Depo Invest a fost creat pentru această etapă și oferă o modalitate simplă prin care clienții pot continua să economisească și, în același timp, să descopere fondurile mutuale direct din Home’Bank”, spune Mihai Lazăr, Investments Tribe Lead, ING Bank România.

Cum funcționează ING Depo Invest

Procesul de deschidere este integral digital și se desfășoară în Home’Bank. Pentru acest lucru, clientul trebuie să facă câțiva pași simpli.

alege suma pe care dorește să o aloce, de minimum 2.000 de lei sau 2.000 de euro; analizează fondurile mutuale disponibile; alege fondul în funcție de obiectivele sale și de profilul de risc; confirmă deschiderea produsului în Home’Bank.

După deschidere, cele două componente sunt administrate separat în aplicație. Clientul poate urmări atât evoluția investiției în fondul mutual, cât și dobânda acumulată și scadența depozitului. La maturitatea depozitului, suma depusă și dobânda aferentă sunt transferate în contul curent. Investiția în fondul mutual continuă separat.

Depozit cu dobândă fixă, investiție cu potențial de creștere

Depozitul la termen are o dobândă stabilită de la început și beneficiază de protecția prevăzută de legislația privind garantarea depozitelor. Fondul mutual, în schimb, este o investiție a cărei valoare poate varia în funcție de evoluția piețelor financiare. Valoarea investiției poate crește sau scădea, iar randamentul nu este garantat.

Pentru componenta de investiție din ING Depo Invest, orizontul recomandat este de cel puțin trei ani, în funcție de fondul ales. Astfel, produsul combină două abordări diferite: o componentă de economisire cu dobândă fixă și o componentă de investiție orientată către un orizont mai lung.

Ce alternative au clienții în Home’Bank

ING Depo Invest nu înlocuiește produsele disponibile separat. Clienții pot continua să deschidă individual un depozit la termen sau să investească într-un fond mutual, în funcție de obiectivele lor. Diferența este că, prin Depo Invest, cele două produse sunt accesate printr-un singur proces digital, iar depozitul inclus în pachet beneficiază de o dobândă preferențială.

Pentru ING, noul produs reprezintă o modalitate de a-i ajuta pe clienții care au deja un obicei de economisire să exploreze și zona investițiilor, fără să renunțe la componenta de economisire.

Despre ING Bank România

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 2 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri.

Articol susținut de ING