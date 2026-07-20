ECOTIC și UZPR lansează cea de-a III-a ediție a concursului „Jurnalism pentru un Mediu Curat”

ECOTIC și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România lansează o nouă ediție a concursului „Jurnalism pentru un Mediu Curat”, o inițiativă dedicată susținerii și dezvoltării jurnalismului de mediu în România. Concursul se adresează jurnaliștilor, reporterilor, vloggerilor și bloggerilor care realizează materiale de presă pe teme de mediu, indiferent de canalul de comunicare folosit.

Participanții pot înscrie materiale pe una sau mai multe dintre temele propuse de organizatori:

Schimbările climatice și biodiversitatea

Educația ecologică în sistemul de învățământ

Economia Circulară și impactul său în economie și societate

Gestionarea și reciclarea deșeurilor (inclusiv DEEE și DBA)

Utilizarea energiei regenerabile și reducerea amprentei de carbon

Sunt acceptate articole, fotoreportaje, bloguri, vloguri, videoreportaje, podcasturi sau emisiuni radio/TV, atât materiale noi, cât și materiale deja publicate pe una dintre temele menționate.

Un juriu alcătuit din reprezentanți ai Ministerul Mediului Apelor Pădurilor, ECOTIC, UZPR și InfoCons va evalua lucrările înscrise și va desemna cele mai bune materiale de presă.

Fiecare loc premiat va fi recompensat cu carduri cadou Altex, valoarea premiului crescând în funcție de locul obținut.

Câștigătorul Locului I va primi premiul în cadrul Galei Premiilor pentru un Mediu Curat 2026, evenimentul de referință dedicat recunoașterii excelenței în domeniul protecției mediului.

“Lansăm o nouă ediție a concursului național “Jurnalism pentru un mediu curat” din dorința formării unor ziariști specializați în problematica de mediu în România. Așa cum avem un jurnalism de business, politic, cultural sau sportiv, este firesc să existe și un jurnalism de mediu, capabil să transmită publicului legislația și politicile de mediu, bunele practici în domeniu, precum și contribuțiile fiecăruia dintre noi la tranziția la economia circulară.“, declară Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC.

Înscrierea materialelor se poate face până pe data de 25 noiembrie 2026.

Înscrierile și regulamentul complet al concursului sunt disponibile pe www.ecotic.ro/jurnalisti, unde jurnaliștii interesați pot completa formularul de înscriere a materialelor.

Articol susținut de ECOTIC