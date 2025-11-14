Eduardo Bolsonaro va fi judecat în Brazilia pentru că i-a cerut lui Trump să facă presiuni pentru tatăl său

Curtea Supremă a Braziliei a votat vineri pentru a-l trimite în judecată pe Eduardo Bolsonaro, unul dintre fiii fostului președinte, sub acuzația de obstrucționare a justiției în dosarul de tentativă de lovitură de stat în care a fost condamnat tatăl său, transmite Washington Post.

Decizia a fost adoptată cu majoritate de 3 din 5. Din punct de vedere tehnic, votul rămâne deschis până la 25 noiembrie și oricare dintre judecătorii Curții Supreme și-l poate schimba până atunci, deși un astfel de demers este destul de rar.

Procurorii îl acuză pe Eduardo Bolsonaro că a folosit violență sau amenințări grave pentru a interfera cu o procedură judiciară.

Dacă va fi găsit vinovat, fiul fostului președinte al Braziliei riscă până la 4 ani de închisoare.

Procurorii susțin că acesta a încercat să se amestece în procesul tatălui său, îndemnând guvernele străine să facă presiuni asupra oficialilor brazilieni, inclusiv prin amenințări la adresa economiei țării.

Eduardo Bolsonaro, parlamentar aflat acum în autoexil în SUA, susține că acuzațiile care îl vizează sunt nefondate și reprezintă o persecuție politică.

În septembrie, fostul președinte Jair Bolsonaro a fost condamnat la peste 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat după înfrângerea suferită la alegerile din 2022. El se află în arest la domiciliu din august.

SUA, sancțiuni pentru unul dintre judecătorii Curții Supreme și soția lui

În iulie, președintele american Donald Trump a dispus o taxă vamală de 50% pentru bunurile importate din Brazilia, invocând parțial cazul fostului președinte brazilian, caz pe care l-a descris drept o „vânătoare de vrăjitoare”.

SUA a introdus sancțiuni și împotriva lui Alexandre de Moraes, judecător al Curții Supreme care supraveghează cazul lui Bolsonaro, pe care administrația Trump l-a acuzat, prin vocea secretarului Trezoreriei, că este „responsabil pentru o campanie opresivă de cenzură, detenții arbitrare și urmăriri penale politizate – inclusiv împotriva fostului președinte Jair Bolsonaro”.

A fost sancționată și soția judecătorului, Viviane Barci de Moraes, potrivit Politico.

Cei doi au fost sancționați în temeiul Legii Magnitsky, prin care guvernul american îi sancționează pe cei care încalcă drepturile omului.

Ce a spus judecătorul despre Eduardo Bolsonaro

De Moraes a scris că acțiunile lui Eduardo Bolsonaro au reprezentat o „amenințare gravă” pentru Brazilia, „prin coordonare și impunerea de sancțiuni de către guvernul SUA, inclusiv tarife la export asupra Braziliei, suspendarea vizelor de intrare pentru mai mulți oficiali brazilieni și aplicarea Legii Magnitsky acestei instanțe”.

Eduardo Bolsonaro a recunoscut că a solicitat sprijin din partea guvernului SUA pentru tatăl său. În mesaje private obținute de poliție, i-a spus tatălui său că presiunea exercitată de Trump era singura sa șansă de a evita închisoarea.

Cu toate acestea, fiul fostului președinte consideră că ar putea fi acuzat de coerciție pentru obstrucționarea justiției braziliene ca urmare a acțiunilor SUA.

„Infracțiunea de coerciție necesită două elemente: un instrument disponibil presupusului făptuitor + un instrument ilegal. Tarifele și aplicarea Legii Magnitsky nu sunt nici la dispoziția mea, nici ilegale”, a declarat Eduardo Bolsonaro, vineri, într-o postare pe X.