Educația financiară începe din copilărie: cum îi ajută BT Pay Kiddo pe copii și părinți să descopere împreună lumea banilor

„Când voi fi mare…” este una dintre primele expresii prin care copiii își conturează viitorul în imaginație, așa cum am făcut, la un moment dat, și noi. Unii se văd medici, alții artiști, sportivi sau exploratori. Dincolo însă de profesiile la care visează, există lecții care îi vor însoți indiferent de drumul ales. Una dintre acestea este relația cu banii: cum îi gestionează, cum economisesc și cum învață să ia decizii responsabile. Pentru a susține aceste prime experiențe financiare, Banca Transilvania a creat BT Pay Kiddo, o soluție care îi ajută pe copii și pe părinți să descopere împreună lumea banilor.

Educația financiară începe devreme, încă din copilărie, iar primele lecții nu se învață din manuale, ci din experiențele de zi cu zi: atunci când copilul primește bani de buzunar, pune bani deoparte pentru ceva important pentru el sau descoperă diferența dintre o dorință și o nevoie. În tot acest proces, rolul părinților rămâne esențial. Fie că sunt aproape de ei sau îi însoțesc de la distanță, inclusiv din afara țării, părinții continuă să joace un rol esențial în modul în care copiii învață să își gestioneze banii.

Pentru a-i sprijini pe cei mici să facă primii pași spre independență financiară într-un mod sigur și supravegheat, Banca Transilvania a dezvoltat BT Pay Kiddo, oferind copiilor acces la instrumente digitale adaptate vârstei lor și părinților posibilitatea de a rămâne conectați la modul în care aceștia își gestionează banii.

Kiddo Fest: pentru copiii care fac primii pași spre independență financiară

Pe parcursul lunii iunie, BT organizează Kiddo Fest, o campanie dedicată familiilor care aleg să descopere universul BT Pay Kiddo.

Părinții care realizează o conexiune de tip BT Pay Kiddo pentru un copil cu vârsta între 8 și 18 ani și îi oferă acces la aplicație pot beneficia de un cashback de 10%, în limita a 50 de lei, dacă până la finalul lunii iunie sunt efectuate plăți de minimum 300 de lei. În plus, participanții intră automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele trei kit-uri surpriză marca BT Pay Kiddo.

Cum funcționează BT Pay Kiddo

Accesul la BT Pay Kiddo este oferit de către părinte direct din aplicația BT Pay. Primul pas este realizarea conexiunii BT Pay Kiddo pentru copil și emiterea unui card de debit dedicat acestuia. După aceea, copilul își poate instala aplicația BT Pay pe telefon și își poate adăuga cardul pentru a începe să îl utilizeze la plăți.

Pentru a beneficia de cashback în cadrul campaniei, copilul trebuie să realizeze plăți în valoare totală de minimum 300 de lei până la 30 iunie, folosind fie cardul, fie telefonul.

Ce poate face un copil cu BT Pay

În funcție de vârstă, copiii și adolescenții pot utiliza BT Pay pentru activități financiare de zi cu zi: pot plăti online și în magazine cu cardul sau cu telefonul pot retrage numerar, verifica istoricul tranzacțiilor sau solicita bani părintelui care le-a oferit acces în aplicație.

Tinerii cu vârsta de peste 14 ani beneficiază și de funcționalități suplimentare, precum blocarea și deblocarea cardului, emiterea unui card virtual în lei sau euro ori distribuirea propriului IBAN.

În același timp, părinții pot urmări soldul disponibil pe cardul copilului, pot vedea cheltuielile realizate, seta limite de tranzacționare sau bloca temporar cardul atunci când este necesar.

Probabil că una dintre cele mai importante lecții pe care le putem oferi copiilor este aceea de a folosi banii responsabil. Iar atunci când tehnologia și dialogul dintre părinte și copil merg împreună, primii pași spre independență financiară pot deveni și primele lecții despre încredere.

Articol susținut de Banca Transilvania