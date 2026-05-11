Efectul de domino neașteptat al războiului din Orientul Mijlociu. De la mii de kilometri distanță, conflictul ucide „uriașii oceanelor”

Redirecționarea traficului maritim din Canalul Suez către Capul Bunei Speranțe din cauza războiului din Orientul Mijlociu a provocat o criză ecologică neprevăzută în largul Africii de Sud, la mii de kilometri distanță.

Riscurile de coliziuni între nave și cetacee în largul Africii de Sud „au crescut considerabil” odată cu redirecționarea traficului din Canalul Suez către Capul Bunei Speranțe, potrivit unui raport științific prezentat luna aceasta în fața Comisiei Internaționale pentru Vânătoarea de Balene (IWC), pe care AFP l-a consultat.

Subiectul este identificat de mult timp ca o adevărată problemă de către oamenii de știință și apărătorii mediului. Coliziunile, larg subdocumentate, constituie o „cauză majoră de mortalitate în rândul balenelor”, potrivit unui articol publicat în 2024 în revista Science.

Videoclipurile publicate de marinari pe rețelele de socializare au convins-o pe Els Vermeulen, responsabilă a unității de cercetare privind cetaceele de la Universitatea din Pretoria, să studieze acest risc la vârful Africii.

„Vedeam oameni la bordul navelor de marfă traversând bancuri dense de balene cu cocoașă, spunând: «Uau, uitați-vă la toate aceste balene frumoase pe care le vedem». Mie mi se strângea inima, pentru că știam că lovesc câteva dintre ele”, a declarat Vermeulen pentru AFP.

Efectul intensificării traficului a putut fi analizat, deoarece acesta precede războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Încă din 19 noiembrie 2023, rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au atacat și capturat nava Galaxy Leader. Acest episod, urmat de altele care au vizat din nou marina comercială în Marea Roșie și în Golful Aden, a determinat devierea traficului maritim.

Reducerea la jumătate a traficului de nave comerciale prin strâmtoarea Bab-el-Mandeb și canalul Suez, între Marea Mediterană și Oceanul Indian, s-a tradus printr-o dublare a traficului la Capul Bunei Speranțe, conform datelor platformei Portwatch a Fondului Monetar Internațional (FMI).

Între 1 martie și 24 aprilie 2026, 89 de nave comerciale au trecut în medie pe zi de Capul Bunei Speranțe, față de 44 în aceeași perioadă a anului 2023.

Traficul „s-a cvadruplat”

„Estimările privind densitatea traficului maritim au crescut considerabil din decembrie 2023, la fel ca și riscul de coliziune (proporțional cu această densitate)”, potrivit raportului coordonat de Els Vermeulen.

Mai grav, „traficul cel mai rapid, care prezintă cel mai mare risc de accident, s-a cvadruplat”, subliniază documentul referitor la navele care navighează cu o viteză de peste 15 noduri (27,7 km/h).

Toate acestea în condițiile în care Africa de Sud fusese deja identificată anterior ca una dintre „regiunile cu risc ridicat de coliziune”, în articolul din revista Science.

„Animalele nu au avut timp să se adapteze la traficul maritim”, a explicat pentru AFP Chris Johnson, responsabilul inițiativei de protecție a balenelor și delfinilor din cadrul ONG-ului WWF.

„S-ar putea crede că, atunci când auzi un zgomot puternic, te îndepărtezi. Dar nu este cazul pentru anumite specii”, a explicat el, descriind cazul balenelor albastre din Statele Unite. „Când (cetaceele) aud o navă, se opresc și se scufundă chiar sub suprafață.”

Rută alternativă

Pentru balena francă australă, intensificarea traficului survine în contextul în care „reconstituirea populațiilor a încetinit din cauza schimbărilor climatice”, a precizat Els Vermeulen.

O altă evoluție: supergrupuri de balene cu cocoașă se hrănesc acum sezonier în apropierea orașului sud-african Cape Town.

Deși este dificil să atribuim această noutate schimbărilor climatice, „este ceva ce observăm din 2011”, a indicat Ken Findlay, consultant în economia albastră, care se concentrează pe utilizarea durabilă a oceanelor și a mărilor. „Acest lucru contribuie la creșterea riscului de coliziuni”, a adaugat acest colaborator la raport.

Raportul lui Vermeulen propune o rută alternativă de navigație care, conform estimărilor, ar putea reduce riscul de coliziune cu 20% până la 50%, în funcție de specie, prelungind traseul cu doar 20 de mile marine, o distanță neglijabilă pe parcursuri de până la 10.000 de mile marine.

Primul armator din lume, compania elvețiană MSC, și-a modificat deja rutele de navigație din aceste motive, în largul Sri Lankăi sau al Greciei.

Pentru a avansa pe această cale în nordul Africii, sunt necesare mai multe date. La conducerea ONG-ului Ocean Action Network, Estelle van der Merwe își imaginează, pentru a le colecta, o aplicație dedicată sau partajarea locației printr-un canal de comunicație.

Camerele de bord ale căror imagini sunt analizate de IA ar trebui, de asemenea, să ofere perspective interesante în următorii ani.

„Toate soluțiile și măsurile de atenuare disponibile vor fi examinate”, a asigurat Ministerul Mediului din Africa de Sud într-un comunicat adresat AFP.