FOTO Efectul Maduro: Cum a epuizat capturarea unui dictator stocurile Nike din SUA și Europa

Imaginea publicată de Donald Trump cu Nicolas Maduro capturat a declanșat o cerere masivă pentru ținuta purtată de acesta în timp ce era transportat pe nava USS Iwo Jima către New York. În doar 48 de ore, treningul „Maduro Grey” a epuizat stocurile globale, transformând o arestare istorică în cel mai mare trend de consum al anului 2026, potrivit EuroNews.com.

Președintele SUA a publicat prima imagine cu Maduro în captivitate sâmbătă, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Președintele venezuelean apare cu ochii acoperiți, mâinile încătușate și urechile protejate de căști antifonice. Acesta este îmbrăcat într-un trening și este flancat de un membru al Administrației americane pentru Controlul Drogurilor (DEA).

Casa Albă a publicat o imagine în mass-media pe X, o postare a lui DonaldTrump pe rețeaua socială Truth, cu textul „Nicolas Maduro la bordul USS Iwo Jima”, pe 3 ianuarie 2026. Credit line: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

În timp ce unii au văzut sfârșitul unei dictaturi, alții s-au concentrat pe ținuta lui Maduro, transformându-l pe acesta în primul influencer de modă improbabil din anul 2026. Odată cu publicarea imaginii cu Nicolas Maduro, căutările pe Google pentru ținuta Nike Tech Fleece în care acesta era îmbrăcat, au crescut brusc, potrivit datelor Google Trends, citate de EuroNews.com.

Nike Tech a fost menționat în peste 5.000 de postări pe X pe zi între 3 și 5 ianuarie, potrivit PeakMetrics, în creștere față de aproximativ 325 de postări pe zi, în medie, între 1 noiembrie și 31 decembrie.

Google searches for Nike Techs are surging after Venezuelan leader Nicolàs Maduro was arrested wearing a full Nike Tech fleece pic.twitter.com/D59NqUMOUU — Complex Style (@ComplexStyle) January 4, 2026

Acest lucru a dus la epuizarea jachetelor Nike Tech gri, denumite acum „Maduro Grey”, în aproape toate mărimile, atât pe site-ul Nike din SUA, cât și în marile depozite online din Europa.

Reprezentanții brandului sportiv Nike nu au comentat situația.