Efortul lui Trump de a desființa Curtea Penală Internațională, ținta criticilor și a atacurilor în justiție

Două organizații civile cu sediul în SUA au dat în judecată miercuri administrația Trump, susținând că sancțiunile impuse Curții Penale Internaționale (CPI) încalcă garanțiile constituționale privind libertatea de exprimare. Demersul vine după ce oficialii americani au lansat săptămâna aceasta o campanie diplomatică menită să desființeze CPI, scrie Reuters.

Într-un proces intentat la o instanță federală din New York, organizațiile „Democracy for the Arab World Now” și „Taxpayer Alliance Against Genocide” încearcă să blocheze ordinul executiv al lui Trump din februarie 2025, care a impus sancțiuni judecătorilor și procurorilor Curții Penale Internaționale (CPI), precum și grupurilor palestiniene pentru drepturile omului care au solicitat curții să investigheze acuzațiile conform cărora SUA și Israelul ar fi comis crime de război în timpul conflictului din Gaza.

Organizațiile afirmă că s-au abținut să depună sesizări la CPI și să coordoneze acțiunile cu persoanele vizate de sancțiuni, printre care Francesca Albanese, raportorul special al Națiunilor Unite pentru Palestina, din teama de amenzi și posibile pedepse cu închisoarea, potrivit unei copii a plângerii lor consultate de Reuters.

„Administrația Trump folosește instrumentul brutal al sancțiunilor economice nu doar pentru a pedepsi apărătorii drepturilor omului, ci și pentru a controla exprimarea politică a milioane de americani”, a declarat Omar Shakir, director executiv al organizației „Democracy for the Arab World Now”, într-un comunicat.

Anunțul lui Rubio

Opoziția lui Trump față de CPI datează încă din primul său mandat. Un decret prezidențial similar emis de Trump în 2020 a fost blocat de un judecător, care a afirmat că acesta încălca probabil Primul Amendament, înainte de a fi abrogat de administrația președintelui Joe Biden în 2021.

Luni, secretarul de stat Marco Rubio a anunțat că Statele Unite intenționează să „neutralizeze sistematic” Curtea Penală Internațională, un atac deschis la adresa unui organism care anchetează unele dintre cele mai grave crime din lume.

Înființată oficial în 2002 și cu sediul la Haga, curtea are misiunea de a investiga și de a urmări penal genocidul, crimele de război și alte infracțiuni grave.

Statele Unite nu au ratificat niciodată tratatul principal de înființare a instituției, iar Rubio a invocat posibilitatea ca curtea să poată urmări penal cetățeni americani drept motiv pentru desființarea acesteia.

Astfel de acțiuni ar „însemna moartea Statelor Unite ca națiune suverană și independentă”, a scris domnul Rubio într-un articol de opinie publicat în The Wall Street Journal.

„Folosind toate instrumentele de care dispune guvernul nostru, colaborând cu fiecare aliat cu care putem face cauză comună, vom desființa CPI — cărămidă cu cărămidă, dacă va fi necesar”, a scris el.

Planurile SUA

Luni, Departamentul de Stat a avertizat că CPI încearcă să devină un „arbitru global care nu răspunde în fața nimănui”, care amenință cetățenii americani prin anchetarea militarilor și a oficialilor americani, de exemplu în legătură cu acțiunile lor în războaie din străinătate.

În practică, însă, există puține șanse ca instanța să poată judeca efectiv cetățeni americani. Aceasta nu dispune de forțe de poliție proprii și ar putea aresta și judeca cetățeni americani numai dacă statele membre ar efectua arestările.

Un oficial al Departamentului de Stat, care a dorit să rămână anonim, a declarat anterior pentru Reuters că SUA iau în calcul o gamă largă de opțiuni pentru a viza CPI, printre care interdicții de călătorie, revocarea vizelor, intensificarea sancțiunilor împotriva CPI și a organizațiilor afiliate acesteia, precum și exercitarea de presiuni diplomatice asupra altor țări pentru ca acestea să se retragă din CPI.

Susținere pentru CPI din UE

O purtătoare de cuvânt a CPI a refuzat să comenteze.

Unii experți au avertizat că această inițiativă ar putea avea consecințe grave, îngreunând urmărirea penală a crimelor grave de proporții globale. De asemenea, ar putea crea o ruptură între Statele Unite și aliații săi din Europa și din întreaga lume care susțin curtea.

„Dacă Statele Unite se vor întoarce cu totul împotriva Curții, se vor distanța cu adevărat de principiile la care țin cei mai importanți aliați ai noștri”, a declarat Alex Whiting, profesor de drept la Harvard, care a lucrat anterior ca procuror la CPI.

Anul trecut, oficialii administrației Trump au lansat o nouă inițiativă de sancționare a oficialilor CPI, după ce ⁠CPI a emis un mandat de arestare pe numele aliatului său, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Trei judecători ai CPI au dat în judecată separat administrația Trump în legătură cu sancțiunile respective.

În martie 2020, procurorii CPI au deschis o anchetă în Afganistan care includea investigarea unor posibile crime comise de trupele americane, dar, începând din 2021, au acordat o prioritate mai mică rolului Statelor Unite și s-au concentrat asupra presupuselor crime comise de guvernul afgan și de forțele talibane.

Curtea, cu sediul în Olanda, la Haga, nu a întreprins nicio acțiune pentru a investiga personalul american în ultimii ani. Marți, UE și-a reiterat sprijinul pentru CPI și a declarat că este angajată în lupta împotriva impunității.

„Atacurile sau amenințările împotriva curții, a oficialilor aleși, a personalului sau a celor care cooperează cu curtea sunt pur și simplu inacceptabile. Și să reamintim, de asemenea, că CPI nu vizează statele suverane și nici nu constituie o amenințare la adresa suveranității acestora”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Anouar El Anouni, într-o conferință de presă.

Ministerul Afacerilor Externe al Olandei a afirmat că instanțele și tribunalele independente trebuie să își poată îndeplini mandatul fără obstacole. „Am luat act de declarațiile SUA; poziția nu este una nouă, dar suntem îngrijorați de tonul mai dur”, a declarat ministerul într-un mesaj adresat agenției Reuters.