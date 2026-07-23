Eforturi pentru relansarea negocierilor de pace: Volodimir Zelenski a anunțat o posibilă vizită în SUA

Volodimir Zelenski a anunțat că se fac pregătiri pentru o eventuală vizită a sa în Statele Unite, potrivit unei declarații făcute joi într-o conferință comună la Kiev cu premier irlandez, relatează publicația ucraineană Suspilne.

Președintele ucrainean a adăugat că miercuri a purtat discuții cu reprezentanții SUA Steve Witkoff și Jared Kushner pentru a analiza modalități de relansare a negocierilor de pace.

„În ceea ce-i privește pe americani, am discutat despre posibilitatea unor idei. Am înțeles care erau aceste idei care mi-au fost prezentate pe scurt ieri, pentru că a fost o conversație lungă, dar la telefon, fără detalii inutile. Am primit propuneri adecvate, le vom discuta cu americanii. Voi încerca să fac acest lucru în viitorul apropiat”, a declarat Zelenski.

Când poate avea loc vizita

Această vizită poate avea loc pe 28 iulie când Volodimir Zelenski a fost invitat la înmormântarea senatorului american Lindsday Graham, a relatat miercuri Suspilne citând surse diplomatice.

Administrația Prezidențială nu a confirmat încă dacă Zelenski va putea efectua această deplasare, administrația luând în considerare trimiterea unui înalt oficial în locul său, potrivit surselor. Biroul președintelui nu a stabilit încă detaliile acestei posibile vizite.

Un aliat ferm atât al Ucrainei, cât și al președintelui Trump, Graham a decedat subit pe 11 iulie, după ce s-a întors dintr-o călătorie la Kiev.

Stadiul negocierilor de pace

Posibila vizită în Statele Unite are loc într-un moment în care negocierile de pace dintre Kiev, Moscova și Washington sunt blocate de șase luni.

Pe 4 iunie, Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Putin, în care a propus o întâlnire pentru a „pune capăt războiului”. Putin a răspuns la scrisoare afirmând că „încă nu vede rostul” unei întâlniri cu președintele ucrainean.

Anterior, liderul de la Kremlin declarase că întâlnirea cu Zelenski trebui să fie „definitivă” și „în vederea semnării unui acord”, și nu pentru negocieri privind condițiile de încetare a războiului pe care Rusia l-a declanșat.

La summitul NATO de la Ankara de la începutul lunii, Trump a declarat pentru prima dată că Washingtonul va acorda Ucrainei licențe pentru a-și produce propriile rachete de interceptare Patriot. Anunțul, făcut alături de Zelenski, a marcat o victorie crucială pentru Ucraina, care se confruntă cu o penurie de arme defensive eficiente împotriva rachetelor balistice rusești.

La începutul săptămânii trecute s-au înregistrat și alte progrese în favoarea Kievului, când un grup bipartizan de senatori americani a prezentat o versiune revizuită a proiectului de lege susținut de Graham, care impune sancțiuni asupra principalilor cumpărători de petrol și gaze rusești.