Egiptul anunță că a primit un număr record de turiști anul trecut, mai mult decât se aștepta în 2026

Efecte luminoase reprezentând masca funerară a regelui egiptean Tutankhamon luminează cerul în timpul ceremoniei de deschidere a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, pe 1 noiembrie 2025, după două decenii de întârzieri. Sursă foto: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia

Egiptul a obţinut o performanţă turistică fără precedent în 2025, în condiţiile în care a fost vizitat de aproximativ 19 milioane de turişti, un nou record şi o creştere de 21% comparativ cu 2024, fiind depăşite chiar şi previziunile pentru anul 2026, a anunţat duminică Ministerul egiptean al Turismului şi Antichităţilor, potrivit EFE și Agerpres.

Într-un comunicat de presă oficial, ministerul de resort a afirmat că „turismul egiptean a avut o performanţă excepţională şi fără precedent în 2025, Egiptul primind aproape 19 milioane de turişti”. Aceasta reprezintă „un nou record cu o rată de creştere de 21% faţă de 2024, o realizare care reflectă puterea tot mai mare a Egiptului ca destinaţie turistică pe scena internaţională”, se subliniază în comunicat.

La începutul lunii decembrie, Guvernul egiptean informase că, în 2026, se aşteaptă să primească aproximativ 18,6 milioane de turişti şi că aceste perspective pozitive pentru sector se vor traduce într-o creştere de la an la an de până la 5,8% a numărului de vizitatori şi un venit estimat de aproximativ 19 miliarde de dolari în 2029.

Ministrul egiptean al Turismului şi Antichităţilor, Sherif Fathy, a sărbătorit cifrele pentru 2025, pe care le-a considerat „o mare realizare şi o confirmare a competitivităţii Egiptului”. De asemenea, oficialul a subliniat că „această creştere depăşeşte rata medie globală de creştere, estimată la doar aproximativ 5%, reflectând încrederea turiştilor din diferite ţări ale lumii în Egipt ca o destinaţie turistică diversă şi sigură, capabilă să ofere experienţe turistice diverse şi integrate”.

În 2025, aeroporturile Cairo, Hurghada, Sharm el-Sheikh şi Marsa Alam s-au aflat în fruntea listei aeroporturilor care primesc cei mai mulţi turişti, reflectând diversitatea geografică a destinaţiilor turistice egiptene şi capacitatea lor de a atrage diferite segmente de turişti de pe mai multe pieţe.

Ministrul egiptean de resort şi-a exprimat încrederea că, în viitorul apropiat, va „valorifica aceste rezultate pozitive pentru a obţine o creştere durabilă a turismului, care va avea un impact direct asupra economiei naţionale şi va consolida poziţia Egiptului ca una dintre principalele destinaţii turistice din lume”.

Aceste rezultate pozitive sunt anunţate în cadrul unui plan de reformă economică structurală pe care guvernul egiptean îl implementează în ultimii doi ani, bazat pe promovarea turismului ca una dintre principalele sale surse de valută.

Proiecţiile pentru sectorul turismului din Egipt coincid cu încetarea focului în Fâşia Gaza, îmbunătăţirea securităţii la Marea Roşie şi recenta deschidere a Marele Muzeu Egiptean, situat în zona Piramidelor de la Giza, una dintre principalele atracţii turistice.