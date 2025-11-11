„El aici pescuiește într-un acvariu”. Opt femei acuză un lider influent din comunitatea adventistă de hărțuire și agresiuni sexuale

Opt femei spun că au fost hărțuite și agresate sexual, de-a lungul a aproape trei decenii, de către Daniel Țecu, un membru influent al comunității adventiste române din Spania, cunoscut pentru legăturile sale politice și rolul în proiecte sprijinite de statul român, conform Recorder. Acesta neagă acuzațiile și susține că este victima unei campanii împotriva sa.

Potrivit unei investigații Recorder, cele opt femei adventiste îl acuză pe Daniel Țecu de hărțuire, atingeri fără consimțământ, agresiuni sexuale și viol, iar mărturiile acoperă o perioadă de aproape 30 de ani, din anii ’90 până în 2023. Una dintre femei spune că a fost agresată când avea doar 11-12 ani.

Cine este Daniel Țecu și cum a câștigat influență

Daniel Țecu, în vârstă de 60 de ani, provine dintr-o familie adventistă din Teleorman. A lucrat ca tehnician la Radio Vocea Speranței, postul Bisericii Adventiste, apoi s-a mutat în Spania, unde a devenit cunoscut în comunitatea religioasă și în diaspora română. A lucrat inițial în construcții, apoi a făcut fotografii la nunți adventiste.

Ulterior, a fondat organizații pentru românii din străinătate și a stabilit legături cu politicieni. A facilitat vizite ale liderilor români la biserici adventiste din Spania. A candidat la Senat din partea PMP, în 2016, iar între 2018 și 2021 a fost agent consular în Uruguay, prin detașare din mediul privat.

În ultimii ani, asociația lui a organizat tabere pentru copii și un festival religios finanțate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) cu peste 800.000 de lei. Recorder notează că între 2023 și 2024, bisericile adventiste române din Spania au primit aproximativ 3,3 milioane lei prin DRP.

Țecu spunea anul trecut: „Eu, în ultima vreme, am făcut foarte multe proiecte și am ajutat foarte multe biserici să implementeze proiecte prin DRP.”

Agresiuni sexuale repetate

Potrivit Recorder, opt femei din comunitatea adventistă spun că, timp de aproape trei decenii, Daniel Țecu s-a folosit de poziția lui socială și religioasă pentru a aborda insistent femei și fete mult mai tinere. Ele afirmă că discuțiile începeau cu mesaje și complimente, apoi deveneau presante și, în unele cazuri, ar fi degenerat în atingeri fără acordul lor, agresiuni sexuale și viol.

Femeile descriu o relație de putere și teamă, legată de statutul lui în comunitate și de rușinea de a vorbi în mediul religios. „El aici pescuiește într-un acvariu”, spune una dintre ele, referindu-se la vulnerabilitatea fetelor crescute în comunitate.

O alta afirmă că i-a fost imposibil să vorbească timp de ani întregi: „E foarte greu în mediul religios să spui «am fost violat». Pentru că victima e marginalizată”.

Victimele mai spun că, atunci când au încercat să respingă avansurile sau să ceară explicații, Țecu a fost insistent. Una dintre ele citează mesajul primit de la el ulterior: „Este posibil să fi insistat mai mult decât ar fi trebuit”.

O femeie povestește că era copil când a fost agresată de Țecu: „Aveam 11-12 ani”

Una dintre victimele bărbatului, Paula, a mărturisit că era colegă cu fiica lui Daniel Țecu la o școală adventistă din Madrid, în perioada în care avea „11-12 ani”. Familiile se cunoșteau de mult, iar copiii petreceau timp împreună. Ea povestește că, într-o vară, a mers la casa familiei Țecu împreună cu fiica acestuia și alți copii, la o „mică petrecere”. Daniel Țecu era singurul adult prezent.

Casa avea o piscină în curtea interioară. La un moment dat, Paula a mers să se schimbe în costum de baie. Când a deschis ușa băii, l-a găsit pe Daniel Țecu acolo, își amintește ea. Povestește că a împins-o în baie, a închis ușa în urma ei, a imobilizat-o cu spatele la perete. I-a ținut mâinile, a sărutat-o pe gât și a atins-o pe sâni, pe fund, își amintește Paula. „Tot îmi zicea e ok, e ok, ești foarte frumoasă, îți stă foarte bine în costumul ăsta de baie, ești foarte interesantă, mereu mi-a plăcut de tine”, continuă Paula. Spune că a fost „în șoc”, „înghețată”, dar conștientă de tot ce se întâmpla. Șocul a durat foarte puțin, apoi și-a revenit, l-a împins și s-a întors la copii, povestește ea cu lacrimi în ochi. „Eram atât de dezgustată”.

A păstrat secretul timp de aproape 15 ani. „Mi-era rușine. Mă gândeam că, dacă vorbesc, se rupe lanțul de prietenie. Mai bine tac și uit. Tac și uit. Dar nu prea am uitat”, spune aceasta.

În timp, le-a spus adevărul întâi prietenului ei, apoi mamei. Spune că a părăsit biserica, iar părinții ei au făcut același lucru după ce au aflat ce s-a întâmplat. În martie, familia a primit o scrisoare de la pastorul bisericii române din Madrid, care le-a transmis sprijin și a scris: „Vrem să știți că vă credem.”

Țecu neagă acuzațiile și invocă „o campanie” împotriva lui

Daniel Țecu respinge acuzațiile formulate împotriva lui. „Nu am făcut niciodată așa ceva”, spune el pentru Recorder și susține că totul ar reprezenta un atac țintit. „Este o campanie din partea unui individ care a mai dat în judecată și alte persoane pentru că i s-a părut că cineva se uită după soția lui”.

Întrebat despre mesajele insistente trimise unor fete și femei tinere din comunitate, Țecu afirmă: „Cred eu că există libertatea de a vorbi cu cine poți” și adaugă că nu ar fi știut vârstele lor: „Probabil că nu am știut ce vârstă are”.

„Existau zvonuri” și „se știa”. Ce spun liderii adventiști

Recorder scrie că de-a lungul timpului au existat sesizări interne despre comportamentul lui Țecu, inclusiv din anii ’90, când femei de la Radio Vocea Speranței au povestit conducerii că au fost hărțuite.

Fostul director al postului de radio, Daniel Amarghioalei, spune că mai multe femei i-au relatat plângând că Țecu le atingea și le chema în studio cu ușa încuiată, după care el i-a cerut lui Țecu să predea cheile. Amarghioalei susține că a fost chemat apoi în fața conducerii bisericii, care „l-a apărat pe Țecu”, dar el a menținut decizia de a-l îndepărta.

Unii pastori intervievați de Recorder susțin că „existau zvonuri” și că „se știa”, dar că nu s-au luat măsuri.

În 2024, după noi sesizări, victimele au vorbit la un comitet al bisericii din Madrid. Recorder notează că nu au primit niciun răspuns oficial, ceea ce contravine regulilor interne care cer „promptitudine”.

Un pastor întrebat despre victime a spus în discuția cu Recorder: „Domniță dragă, deja le considerați victime?”

De asemenea, Uniunea Adventistă din Spania a transmis că Țecu nu mai este membru și nu are „nicio legătură oficială” cu instituția.

Uniunea Adventistă din România afirmă că nu îl găsește în registrul electronic, digitalizat după 2009. Cu toate acestea, Recorder publică dovezi că în 2019 Țecu a primit o scrisoare de membru de la o biserică adventistă din România, pentru a se transfera în diaspora.