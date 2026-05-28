ELCEN va trece la Primăria Capitalei, a decis Guvernul. Ce înseamnă asta pentru locuitorii din București

Guvernul a aprobat joi un memorandum care vizează începerea procedurilor pentru a transfera prin tranzacție, la Primăria Capitalei, pachetul de acțiuni deținut la ELCEN de Ministerul Energiei. ”Termoficarea nu trebuie să aibă culoare politică pentru că cei care au de suferit sunt bucureștenii”, spusese primarul Ciprian Ciucu.

Sistemul de termoficare din București funcționează acum prin două companii diferite: ELCEN, care produce agentul termic și Termoenergetica, care se ocupă de transportul și distribuția căldurii și apei calde către populație.

Memorandumul, inițiat de ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, vizează un acord de principiu cu privire la preluarea de către Primăria București a pachetului de acțiuni deținut de stat prin Ministerul Energiei la Societatea Electrocentrale București (ELCEN), pentru înființarea și organizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

„Valoarea tranzacției va fi determinată de evaluarea de piață pe care o va face Ministerul Energiei în perioada următoare”, a anunțat Executivul.

Cum e motivată preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei

În document se precizează că aproximativ întreaga producție de energie termică pentru București este asigurată de către ELCEN. În același timp, administrarea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică în București, asigurată anterior de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET), a fost preluată în decembrie 2019, în urma intrării RADET în procedura falimentului, de către Termoenergetica, societate la care municipiul Bucuresti este acționar majoritar.

„În vederea eficientizării şi a reducerii, inclusiv pe termen lung, a sarcinilor de plată ale Municipiului Bucuresti, este necesară restructurarea modalității de susținere de către Municipiul București a Termoenergetica și Elcen.

În lipsa unor soluții de plată sau unor eventuale alte restructurări juridice/contractuale și în lipsa finalizării tranzacției in baza OUG nr. 61/2017, nivelul datoriilor Termoenergetica poate crește și mai mult și atrage riscul ca și împotriva ei să fie inițiate proceduri de insolvență urmată de faliment și lichidare sau chiar direct procedura de faliment, ceea ce poate duce în final la încetarea activității acesteia si afectarea majora a serviciului public de alimentare cu energie termică.” se precizează în memorandum.

Energia termică produsă de ELCEN depinde de distribuția prin Termoenergetica

Energia termică produsă de ELCEN este livrată la gardul centralelor companiei, de unde este distribuită prin intermediul Termoenergetica.

Activitatea de producție a ELCEN este dependentă de activitatea de distribuție a Termoenergetica, ELCEN fiind parte componentă a Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din București (SACET), precizează documentul.

„Capacitățile instalate în ELCEN au o vechime de peste 40-50 de ani (70%), între 20 si 35 ani (15,5 %), cea mai nouă capacitate energetică fiind pusă în funcțiune în anul 2009. Energia termică produsă este livrată prin rețeaua de transport și distribuție operată de Termoenergetica, către aprox. 2 milioane de consumatori bucureșteni și peste 5000 de instituții publice. ELCEN asigură 93% din capacitatea sistemului SACET din București.”, se mai arată în memorandum.

Care sunt pașii următori

Decizia privind această tranzacție ține cont de solicitarea Consiliului General al Municipiului București și de etapele prevăzute de lege în acest sens, a anunțat joi Guvernul.

Derularea etapelor necesare implementării se va realiza sub coordonarea șefului cancelariei prim-ministrului. „Guvernul va fi informat lunar cu privire la stadiul de implementare și, în cazul în care sunt necesare modificări legislative sau luarea unor masuri de către guvern, acestea se vor supune aprobării sau analizei cu celeritate”, spune Executivul.

Memorandumul propune, de asemenea, ca Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor, Municipiul București și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să elaboreze și să prezinte Guvernului o analiză cu propuneri de modificare a cadrului legal primar, secundar și terțiar și/sau contractual (contractele încheiate între Termoenergetica și consumatori, contractul de delegare a gestiunii, contractul de vânzare energie termică) în vederea eficientizării mecanismelor de plată și/sau de garanție sau orice alte clauze/prevederi pentru evitarea acumulării continue de penalități de întârziere așa cum se întâmplă și în prezent și s-a întâmplat și istoric în relația cu RADET.



Elaborarea analizei va fi coordonată de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Primarul general, despre preluarea ELCEN: Ideea este ca producția și distribuția să fie coordonate într-un sistem unitar

Primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a anunțat săptămâna trecută că a discutat cu ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, despre pașii următori pentru a realiza sistemul SACET în București.

„Este vorba despre preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei pentru a termina odată cu împărțirea responsabilității și aruncarea vinei între M. Energiei și Primăria Capitalei. Au fost făcuți pași anteriori pentru acest lucru, dar nu au fost finalizați. Vrem să punem în practică decizii luate anterior, apoi tergiversate ani de zile.”, a spus Ciprian Ciucu pe Facebook.

„Ideea preluării ELCEN de către Primăria Capitalei este ca producția și distribuția să fie coordonate într-un sistem unitar, pentru a facilita investițiile și modernizarea rețelei.”, a precizat Ciucu.

El a mai spus că s-a convenit ca Ministerul Energiei să facă evaluarea activelor ELCEN, evaluare de care ministerul „se face că uită de mai mulți ani”.

„Evident, procesul de preluare va putea fi blocat iarăși de către viitorul guvern. Să vedem…Deciziile corecte nu trebuie să aibă culoare politică, termoficarea nu trebuie să aibă culoare politică pentru că cei care au de suferit sunt bucureștenii”, a mai spus primarul general.