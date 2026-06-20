Elena Lasconi face un apel către Nicușor Dan: „Nu mai ține cu lașitatea”

Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă în fața românilor să-și asume „responsabilitatea propriilor decizii”, în caz contrar va fi „primul președinte demis din istoria României”, a declarat sâmbătă după-amiază fostul lider USR Elena Lasconi.

„Am urmărit în tăcere, dar uneori tăcerile urlă și dor. Cât de greu e să-ți asumi responsabilitatea propriilor decizii? Cât de greu e să ieși în fața oamenilor și să spui: „am fost stupid, am greșit”?”, a scris Lasconi, primar al oraşului Câmpulung Muscel, într-un mesaj postat pe pagina ei de Facebook

„Domnule președinte, românii iartă. Important este să fii sincer, credibil, uman. Știu că aceste calități vă lipsesc, dar sunteți „șeful țării”, aveți un întreg aparat la dispoziție. Îl puteți folosi pentru reparat greșeli”, a mai scris Lasconi.

În continuare, Lasconi i-a cerut lui Nicușor Dan să fie responsabil și i-a transmis un avertisment.

„Dacă nu ieșiți acum, în al 12-lea ceas, în fața românilor, asumându-vă responsabilitatea propriilor decizii, cred că veți fi primul președinte demis din istoria României. Nu mai ține cu lașitatea. Nu poți să arăți mereu cu degetul în altă parte, nu poți să dai vina la infinit pe unul și pe altul. Deciziile vă aparțin. Fiți responsabil!”, a spus Elena Lasconi.

„La Cotroceni nu ai nevoie de trigonometrie. La Cotroceni ai nevoie de demnitate, empatie, diplomație și de onestitatea clamată de dumneavoastră. Onoarea de a lucra pentru binele oamenilor nu înseamnă să te plimbi dintr-o țară în alta cu SPP-ul după tine și să te rupi de popor”, a mai spus Lasconi.