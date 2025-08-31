Elena Lasconi critică deciziile premierului Bolojan: „Acțiunile dumneavoastră pot schimba în rău România”

Fosta președintă a USR, Elena Lasconi, a criticat, într-o postare pe Facebook, măsurile de reducere a investițiilor statului promovate de către guvernul lui Ilie Bolojan, primărița din Câmpulung acuzându-l pe premier că acțiunile sale pot afecta dezvoltarea României pentru următoarele decenii.

„Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați din disperarea de a scădea deficitul! Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile. Cea mai mare”, a scris Elena Lasconi.

Ea i-a cerut șefului Guvernului ca tăierea fondurilor pentru investiții să se facă după o analiză făcută pentru fiecare unitatea administrativ-teritorială, nu în bloc.

„Domnule Bolojan, mă bazam pe experiența dumneavoastră de la Primăria Oradea și mă întreb ce ați fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniștrii, din perioada în care ați fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanță, din pix, că nu veți mai continua proiectele pe fonduri europene?”, se adresează Lasconi lui Bolojan.

Ea argumentează că licitațiile de achiziție public pot dura și doi ani, dacă sunt respectate termenele legale, iar acum proiecte vechi, în stadii avansate, riscă să nu mai primească finanțare.

„Nu mă plâng pentru mine domnule Bolojan, ci pentru câmpulungenii pe care îi reprezint și cu mare îngrijorare despre ceea ce o să se întâmple cu România”, susține Elena Lasconi.

Pe lângă privare comunităților locale de investițiile de care au nevoie, fosta președintă a USR evocă și pericolul politic pe care l-ar reprezenta deciziile recente ale Guvernului.

„Nu vreau să am dreptate, dar dacă nu revizuiți ordonața ucigătoare de proiecte pe fonduri europene, dacă nu vă temperați cu măsurile absurde făcute din birou, peste trei ani la alegerile parlamentare există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaționistă. De acolo și până la dictatură mai e doar un pas. Domnule Bolojan, apelez la rațiune, la omul care știu că sunteți: acțiunile dumneavoastră de acum pot schimba în rău România următoarelor decenii! Analizați situația din fiecare UAT. Nu matematic! Analizați-o în funcție de nevoile comunităților și nu renunțați la investiții”, a conchis Elena Lasconi.