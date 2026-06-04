Elena Udrea, poziție surprinzătoare după anunțul de la Cotroceni: „Soluția Tomac rezolvă problemele tuturor”

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a salutat, joi seară, desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de candidat de premier.

„Părerea mea despre Eugen, ca unul dintre cei mai apropiați colaboratori pe care i-am avut în ultima parte a carierei mele politice, la PMP, este una foarte bună”, a reacționat ea, la scurt timp după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan.

„Un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor”, a spus fostul ministru despre Eugen Tomac, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Aceasta mai susține că „soluția Tomac rezolvă problemele tuturor” actorilor și decidenților politici relevanți.

Argumentele Elenei Udrea:

„ Față de susținerea mea anterioară ca avem nevoie de un Prim Ministru priceput la economie, să ne scoată din dezastrul în care ne aflăm, nu mă dezic. Cred ca era mai bun din acest punct de vedere Bogdan Drăgoi, Alin Tise, chiar și Alexandru Nazare, chiar dacă el nu a avut nicio reușită în mediul privat, ca ceilalți doi amintiți. Sau alții cu astfel de profil.

Față de susținerea mea anterioară ca avem nevoie de un Prim Ministru priceput la economie, să ne scoată din dezastrul în care ne aflăm, nu mă dezic. Cred ca era mai bun din acest punct de vedere Bogdan Drăgoi, Alin Tise, chiar și Alexandru Nazare, chiar dacă el nu a avut nicio reușită în mediul privat, ca ceilalți doi amintiți. Sau alții cu astfel de profil. Față de blocajul politic în care ne aflăm din momentul dărâmării guvernului Bolojan, soluția Tomac rezolvă problemele tuturor: ale lui Nicușor Dan, pentru ca își pune un om apropiat cu care va încerca o construcție politică pe care să se bazeze în viitoarele alegeri, cât timp USR-ul a trecut în spatele lui Bolojan, ale PSD-ului care nu reușea să formeze un guvern și deja era acuzat și de proprii susținători ca au creat o criză fără să aibă variantă la schimb de guvernare, a PNL-ului și USR-ului, care «s-au supi» pe PSD și au zis ca nu votează niciodată un guvern PSD-ist dar totuși nu pot să perpetueze această stare de haos din țară cu supărarea lor și le vine de minune acest pretext, cu «guvernul tehnocrat».

Deci, Eugen Tomac e convenabil tuturor și îi scoate pe toți din rahat.

Mai rămâne să propună o echipă de profesioniști cu care să formeze Guvernul și lucrurile sunt bune chiar și pentru România!”

Președintele Nicușor Nicușor Dan a anunțat joi seară că îl desemnează candidat la funcția de premier pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific.

„Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a argumentat că Tomac e independent și, în plus, e o persoană cu „experiența politică de a discuta cu fiecare partid din Parlament”, deoarece „e nevoie de consens”.

Eugen Tomac, care, conform surselor HotNews, a demisionat miercuri seară de la conducerea PMP, a precizat că va prezenta Parlamentului o propunere de „guvern tehnic, nu unul politic”.