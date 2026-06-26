Elena Udrea spune de ce l-a susținut pe Siegfrid Mureșan la începutul carierei politice și l-a pus pe lista PMP pentru europarlamentarele din 2014

Siegfried Mureșan a câștigat primul mandat de europarlamentar în 2014 după ce a candidat pe lista PMP. Într-un mesaj pe Facebook în care salută desemnarea acestuia vineri drept propunere de premier din partea PNL-USR-UDMR, Elena Udrea spune cum a ajuns Mureșan să candideze din partea PMP.

În 2014, Elena Udrea era unul din cei mai influenți lideri din PMP, partid proaspăt înființat după ce Traian Băsescu s-a rupt de PDL. Alegerile europarlamentare aveau loc pe 25 mai 2014, iar la două săptămâni după Elena Udrea devenea președinte PMP și candida în noiembrie pentru

„Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat în trecut, sunt consecventă cu propriile alegeri. Adică, dacă l-am pus locul doi pe lista PMP de candidați la europarlamentare în 2014, și astfel a ajuns europarlamentar, nu pot decât să mă bucur ca alegerea mea e confirmată azi de Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles și cine o mai fi în tabăra asta”, a scris Elena Udrea pe Facebook după ce PNL-USR-UDMR și-au anunțat susținere apentru Mureșan.

Cum a ajuns Mureșan pe lista PMP

Elena Udrea afirmă că Siegfried Mureșan a prins un loc eligibil pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare pentru că a fost recomandat de Elena Băsescu, fiica cea mică a președintelui care și ea a fost europarlamentă între 2009 și 2014 dar nu a mai candidat pentru un alt mandat.

De asemenea, Udrea mai afirmă că Gheorghe Ștefan a sponsorizat campania electorală. Primar al orașului Piatra Neamț între 2004 și 2014, Ștefan a primit 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Microsoft și 4 ani și jumătate în dosarul GigaTV.

„Doar că nu e adevărat că la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru că l-ar fi recomandat BND (n.r. serviciul secret de informații externe al Germaniei) sau LGBTQ ci, pentru ca îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru că îi finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalty.

Nu știam atunci că din banii din Microsoft, dar oricum nu cred ca acest amănunt ar fi contat, cum nu contează nici acum. Pinalty a făcut deja pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e OK treaba azi”, a scris Udrea pe Facebook.

Elena Udrea, pe posterul de campanie al PMP din alegerile europarlamentare din 2014. Siegfried Mureșan este al doilea din stânga Foto: Facebook / Elena Udrea

A trecut de la PMP la PNL

Mureșan a făcut campanie electorală pentru Elena Udrea în alegerile prezidențiale din 2014 în care Udrea a terminat pe locul 4.

În trecut, Mureșan a fost propus de Traian Băsescu și pentru funcția de premier. În 2018, a părăsit Partidul Mișcarea Populară în 2018 și s-a înscris în PNL. Vineri, el a fost anunțat drept propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de prim-ministru. PSD a propus la rândul său pe Sorin Grindeanu.