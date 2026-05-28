Elev bătut și ameninţat cu cuţitul în fața colegilor într-un liceu din București. De la ce a izbucnit conflictul

Incidentul a avut loc pe 26 mai, în curtea Colegiului Tehnic Media din Capitală. Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiști după ce a lovit şi ameninţat cu cuţitul un elev de 16 ani, chiar în văzul colegilor, anunță autoritățile.

Tânărul de 18 ani, care nu este elev al liceului, a mers marți, în jurul orei 12:10, în curtea colegiului, „iar pe fondul unui conflict cu privire la o fostă relaţie pe care iubita sa a avut-o cu un alt elev al liceului l-a ameninţat pe acesta din urmă cu un cuţit, având lama de aproximativ 30 cm lungime”, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Ulterior, acesta l-a lovit, în repetate rânduri, cu palmele în zona feţei, în prezența mai multor elevi din cadrul școlii.

Conflictul dintre cei doi a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imaginile arată un grup de elevi care se află pe terenul de sport din curtea liceului.

La un moment dat, un tânăr scoate un cuţit şi începe să-l ameninţe pe unul dintre elevi, după care începe să-l lovească cu palmele peste faţă.

Elevul de 16 ani a mers marți seară la camera de gardă, iar personalul medical a alertat poliția.

„La data de 27 mai a.c., în urma activităților specifice efectuate, bănuitul a fost depistat și condus la audieri, în baza mandatului de aducere, care a fost emis pe numele acestuia. Față ce cel în cauză a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală”, a transmis Poliția Capitalei.

Tânărul va fi dus joi în faţa unui judecător cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

El e acuzat de lovire sau alte violenţe, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.