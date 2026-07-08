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Actualitate

Elevă de 10 la Bacalaureat: „Unele dintre cele mai importante lecții a trebuit să le învăț singură” / Ce sfaturi are pentru elevi

Adelina Mărăcine
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Ana-Dora Costea este unul dintre cei doi elevi din județul Bacău care au obținut media 10 la Bacalaureatul 2026. A fost un rezultat care, spune ea, „încununează parcursul construit cu perseverență și consecvență” în cei patru ani de liceu. Ea explică pentru HotNews ce a fost esențial pentru ea în pregătirea examenului. 

  • „Am ajuns să cred că succesul nu poate fi redus la o notă sau la un rezultat academic”
  • Ce ar vrea să schimbe o elevă de 10 la sistemul educațional din România?

Ana-Dora a studiat la Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești, profilul Științe ale Naturii, intensiv limba engleză. La examenul de BAC, a luat zece pe linie. Adică – zece la Română, la Matematică și la Biologie. A fost una din cei 45 de absolvenți de liceu din România care au reușit acest rezultat. 