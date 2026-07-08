Elevă de 10 la Bacalaureat: „Unele dintre cele mai importante lecții a trebuit să le învăț singură” / Ce sfaturi are pentru elevi

Ana-Dora a studiat la Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești, profilul Științe ale Naturii, intensiv limba engleză. La examenul de BAC, a luat zece pe linie. Adică – zece la Română, la Matematică și la Biologie. A fost una din cei 45 de absolvenți de liceu din România care au reușit acest rezultat.

Ana-Dora Costea este unul dintre cei doi elevi din județul Bacău care au obținut media 10 la Bacalaureatul 2026. A fost un rezultat care, spune ea, „încununează parcursul construit cu perseverență și consecvență” în cei patru ani de liceu. Ea explică pentru HotNews ce a fost esențial pentru ea în pregătirea examenului.

Ce a simțit când a văzut? „A fost sentimentul că fiecare efort depus a fost, în cele din urmă, răsplătit pe măsură”, spune ea în dialogul cu HotNews.

„Un program bine organizat de recapitulare”

Ana-Dora spune că nu a început să învețe pentru Bacalaureat în ultimele luni. Înainte de examen a recapitulat materia, însă consideră că pregătirea s-a construit treptat, de-a lungul celor patru ani de liceu.

„Privind retrospectiv, îmi dau seama că pregătirea pentru examenul de Bacalaureat nu s-a rezumat la ultimele luni, ci s-a construit treptat, pe parcursul întregului liceu. Desigur, în perioada dinaintea examenului am urmat un program bine organizat de recapitulare, însă baza era deja consolidată.”

Ana-Dora Costea, eleva de 10 la BAC din Onești, Bacău. FOTO Arhivă personală

Importanța simulărilor

Un lucru pe care spune că nu l-a tratat niciodată superficial au fost simulările. „Am tratat fiecare simulare cu aceeași seriozitate cu care am tratat examenul propriu-zis. M-am pregătit pentru fiecare dintre ele ca și cum ar fi fost Bacalaureatul, iar acest exercițiu m-a ajutat atât să sedimentez informațiile, cât și să gestionez mult mai bine emoțiile și presiunea din ziua examenului.”

Întrebată ce crede că a ajutat-o să obțină media 10, Ana-Dora spune că nu crede că există un singur lucru care a diferențiat-o de ceilalți elevi. „Mi-ar fi greu să spun că a existat un element care m-a diferențiat în mod categoric de ceilalți elevi, pentru că sunt convinsă că există foarte mulți tineri care depun un efort remarcabil.”

Spune însă că a încercat să nu se bazeze doar pe memorare și că a pus accent pe înțelegerea materiei.

„Dacă ar fi să identific un avantaj personal, cred că a fost capacitatea de a reține și de a organiza eficient informația. Totuși, am considerat întotdeauna că memoria este cu adevărat utilă doar atunci când este însoțită de înțelegerea profundă a materiei și de abilitatea de a face conexiuni, analogii între informații.”

„Unele dintre cele mai importante lecții a trebuit să le învăț singură”

În afara Bacalaureatului, Ana-Dora a participat la mai multe concursuri și olimpiade de limba franceză. A obținut locul I la concursul „Prix de la Francophonie”, a participat la un schimb cultural în Franța, iar timp de trei ani consecutiv a fost premiată la Olimpiada Națională de Limba Franceză.

Întrebată ce i-a oferit școala și ce a fost nevoită să învețe singură, Ana-Dora spune că profesorii și anii de liceu i-au oferit o bază solidă, însă unele dintre cele mai importante lecții a trebuit să le învețe singură.

„Școala mi-a oferit cunoștințe solide, profesori care m-au inspirat și oportunități pe care le voi prețui întotdeauna. În același timp, unele dintre cele mai importante lecții au fost cele pe care a trebuit să le învăț singură: să îmi gestionez timpul, să îmi păstrez motivația chiar și în perioadele dificile, să accept că nu toate rezultatele sunt imediate, ci unele dintre cele mai satisfăcătoare performanțe apar atunci când ne așteptăm mai puțin.”

Spune că un elev se formează atât prin ceea ce învață la școală, cât și prin ceea ce învață singur. „Cred că adevărata educație se naște din confluența benefică a ceea ce îți oferă școala și ceea ce alegi să construiești singur, în fiecare zi, prin autodisciplină.”

„Succesul nu poate fi redus la o notă”

Deși a încheiat liceul cu media maximă, Ana-Dora spune că nu asociază succesul doar cu notele mari.

„De-a lungul timpului, am ajuns să cred că succesul nu poate fi redus la o notă sau la un rezultat academic, oricât de important ar fi acesta. În ceea ce mă privește, succesul înseamnă să evoluez constant, să rămân fidelă principiilor și valorilor care mă definesc și să nu îmi pierd autenticitatea pe parcurs.”

Ce ar schimba o elevă de 10 în școala din România

Întrebată ce ar schimba dacă ar putea modifica ceva în sistemul de învățământ, Ana-Dora spune că și-ar dori mai multă atenție pentru starea emoțională a elevilor și mai multe activități practice.

„Într-un mediu în care accentul cade, în mod firesc, pe performanță și rezultate, starea emoțională a elevilor riscă uneori să treacă în plan secund, deși ea influențează în mod direct capacitatea de a învăța și de a evolua.”

Ea spune că elevii au nevoie să fie „ascultați, înțeleși și încurajați”, nu doar evaluați prin rezultate.

„Așa va avea întotdeauna șanse mai mari să își atingă potențialul decât unul care învață exclusiv sub presiune.”

În același timp, spune că și-ar dori ca școala să ofere mai multe activități prin care elevii să poată aplica în practică ceea ce învață.

„Educația nu înseamnă doar acumularea unor cunoștințe, ci și formarea unor oameni echilibrați, capabili să gândească critic, să colaboreze și să își găsească locul într-o societate aflată într-o continuă schimbare.”

Ana-Dora, eleva de 10 la BAC din Onești, județul Bacău FOTO Arhivă personală

Ce le transmite elevilor care vor da Bacalaureatul anul viitor

Ana-Dora spune că cel mai important este să încrederea în munca depusă și controlul emoțiilor.

„Dacă ar trebui să-i sfătuiesc pe viitorii absolvenți, le-aș spune să aibă încredere în energia pe care o investesc în pregătirea lor, să privească Bacalaureatul cu seriozitate, dar nu cu teamă. De multe ori avem impresia că nu progresăm atât de repede pe cât ne-am dori, însă acumulările cele mai importante de informații se produc treptat, aproape imperceptibil.”

Privind în urmă, spune că și-ar fi dorit să aibă mai multă încredere în propriul parcurs.

„Cunoștințele se construiesc progresiv, iar consecvența valorează incomparabil mai mult decât efortul de moment. Dacă aș fi putut transmite un singur lucru versiunii mele de la începutul liceului, acela ar fi fost să aibă mai multă încredere în propriul parcurs și să nu lase emoțiile să eclipseze în vreun fel munca depusă.”

Vrea să studieze Dreptul la București

Din toamnă, eleva de 10 își dorește să studieze la Facultatea de Drept a Universității din București și, în paralel, la Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene, organizat în colaborare cu Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Spune că speră ca acest parcurs să îi deschidă oportunități atât în România, cât și în străinătate.