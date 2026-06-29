Ce spun mai mulți elevi despre subiectele la Română la BAC 2026. „Cred că a fost o capcană la subiectul I” / „A picat poezie. La real, lumea nu prea se așteaptă”

Elevi și părinți la liceul „Miguel de Cervantes” din București, după proba de la BAC 2026 / Foto: HotNews / Alexandra Ifrim

Elevii de clasa a XII-a au susținut luni prima probă scrisă, cea la Limba Română, la Bacalaureat 2026. HotNews a mers la două licee din București, unde a vorbit cu mai mulți elevi despre cum au rezolvat subiectele la Română la BAC 2026.

Elevii clasei a XII-a au susținut, de la ora 9.00, examenul scris la Limba Română la Bacalaureat 2026. La ora 15.00, Ministerul Educației va publica Baremul la Limba Română la Bacalaureat 2026 pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, subiecte.edu.ro.

Primii elevi au putut ieși din sălile de examen la o oră și jumătate după ce a început examenul la Română la BAC 2026.

HotNews a mers la liceul „Gheorghe Lazăr” din București , unde a stat de vorbă cu mai mulți elevi despre subiectele la Română de la Bacalaureat 2026.

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Cum au rezolvat elevii subiectul III

Candidații au început să iasă din sălile de examen după două ore de la începutul probei. Anul acesta, la eseul de la subiectul al treilea a picat poezie: la uman, Tudor Arghezi și la real, George Bacovia.

Mihnea, un elev al liceului Lazăr, a spus că examenul a fost ușor și că va lua o notă peste 8. Întrebat de HotNews dacă a făcut meditații pentru Bacalaureat, el a spus că „99% am învățat la meditații, școala nu mai este să învățăm”.

Despre condițiile din sală luate împotriva caniculei, Mihnea a spus că nu au avut nici măcar ventilatoare și candidații au primit „apă clocită”.

Mihai, un alt elev de la profilul real, a spus pentru HotNews că face parte din minoritatea care și-a dorit poezie la subiectul III. „A fost per total abordabil, zic eu, era aproape ce am vrut. A picat poezie, ceea pe, pentru real, lumea nu prea se așteaptă și nu prea vrea așa ceva. Eu cred că sunt din minoritatea care a vrut așa ceva și a picat aproape poezia pe care am vrut-o, deci e ok”.

HotNews a stat de vorbă și cu o elevă de la liceul „Gheorghe Lazăr” care a susținut proba de Română, profilul uman. Claudia a spus că „m-am descurcat, a fost ușor”.

„Cred că a fost o capcană la subiectul I, dar vreau să vorbesc cu profesoara de la clasă să vedem. În rest, a fost acceptabil subiectul și cred că oferă posibilitatea să luăm note mari”, a mai spus ea.

Întrebată ce notă crede că ia, eleva a răspuns: „Având în vedere că se poate să fi greșit puțin la perspectivă, un minim de 8,5”.

„Nu mă așteptam la Arghezi niciodată”

HotNews a mers și la liceul „Miguel de Cervantes”.

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Acolo, Ionela, elevă la uman, a spus că nu se aștepta „la Arghezi niciodată”.„Nu mă așteptam la Arghezi niciodată, mă așteptam la roman, dar a fost ok, nu a fost greu deloc cum mă așteptam”.

Întrebată de HotNews ce notă crede că va lua, ea a spus că „ori 6 și ceva, ori 7 și un pic”. „Îmi doresc la geografie pe turism și alimentație, dar dacă nu intru la niciuna dintre facultățile dorite, atunci direct la muncă”, a mai adăugat ea.

Nici Cristina, elevă la uman, nu se aștepta să pice poezie „absolut deloc”. Ea speră să ia un „7, 7 și ceva”, iar media finală de la BAC să fie ridicată de notele de la celealte două materii.

„Mi s-a părut ok, n-a fost atât de greu pe cât mă așteptam, mai ales argumentarea a fost subiect ușor, perspectiva narativă la II a fost ușor, dar și acolo mă așteptam sa pice ori liric ori dramatic, dar per total a fost ok, în afară de subiectul III, la care nu se aștepta nimeni”.

Teo crede că va lua nota „8,50, poate chiar mai mult, depinde cum o să fiu punctat”. Elevul de la real a spus că se aștepta să pice Bacovia la subiectul III.

„Da, mă așteptam la Bacovia, mi s-a părut ok. Spre final am început să rămân fără idei, așa că am început să mă repet ca să ating cele 400 de cuvinte. Față de ce am auzit că puteau să dea, mie mi s-a părut mult mai ok Bacovia decât Moromeții sau Ultima noapte”, a comunicat elevul.

Calendar Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie – probele scrise

Probele scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)

– Limba și literatura română (proba E.a) 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

– Proba obligatorie a profilului (proba E.c) 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

– Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d) 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)

Rezultate și contestații la BAC 2026: