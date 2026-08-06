Elevii care intră în clasa a IX-a la toamnă vor învăța diferit. Ce schimbări îi așteaptă în noul an școlar

Schimbările se aplică, deocamdată, doar elevilor care încep clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027. Noile programe vor fi introduse apoi, treptat, la clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, astfel încât actualii „boboci” vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de Bacalaureat în 2030.

Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție.

Pentru părinții care au un copil ce începe clasa a IX-a în 2026-2027, începutul liceului vine cu o noutate importantă. Copiii lor vor fi primii care vor învăța după noile programe școlare aprobate după aproape 20 de ani.

Schimbarea nu înseamnă doar alte lecții sau manuale noi, introduse treptat, ci și un alt mod de organizare a orelor. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete.

În anul școlar 2026-2027, în același liceu vor funcționa două curriculumuri. Elevii de clasa a IX-a vor învăța după noile planuri-cadru și programe, în timp ce colegii lor din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a vor continua după documentele școlare cu care au început liceul.

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