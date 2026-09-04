Elevii învață cu AI, profesorii improvizează, statul întârzie: radiografia unei revoluții care a început fără Ministerul Educației

Elevii folosesc AI pentru teme, pregătire examene, învățare de limbi străine – adesea în afara școlii formale. Profesorii îl folosesc mai ales ca să economisească timp: planificarea lecțiilor, evaluări, feedback, sarcini administrative, iar directorii de școli îl folosesc (unde există) pentru monitorizarea absenteismului și identificarea riscului de abandon școlar, arată un raport al Băncii Mondiale despre învățământul românesc, publicat vineri dimineața.

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Ecosistemul EdTech românesc (companii locale, ONG-uri, platforme internaționale) umple frecvent golurile lăsate de absența ghidării publice.

Provocările majore, potrivit raportului Băncii Mondiale, sunt: disparități de acces (mediul rural/comunități dezavantajate), lipsa unui cadru național pentru AI în educație, ghidare etică/GDPR insuficientă, integrare neclară în curriculum și evaluare, finanțare nesustenabilă pentru abonamente software, iar profesorii- deși au trecut prin formare digitală de bază (finanțată PNRR)- rămân nesiguri în aplicarea pedagogică a AI.

Bariere de infrastructură

Accesul la echipamente e deficitar: 26% dintre elevii români (vs. media OECD de 24%) învață în școli unde directorii raportează lipsă de resurse digitale (PISA 2022). În ciuda investițiilor mari (peste 1 mld. € prin PNRR Componenta 15, plus programe precum „Școala de Acasă”- 250.000+ laptopuri în pandemie, PNRAS- peste 2.253 școli cu până la 300.000€/școală, Euro 200, ROSE- 55.000 laptopuri în 900 licee), accesul rămâne inconsistent: echipamentele sunt adesea limitate la laboratoare de informatică, învechite în mediul rural. Disparitatea e acută pentru comunitățile de romi- peste o treime din familii nu au acces regulat la computer/laptop/tabletă, smartphone-ul fiind singurul dispozitiv disponibil.

Conectivitate: România e lider UE la acoperirea broadband fixă (fibră), dar acoperirea ≠ conectivitate funcțională. Acces la internet: 95% urban vs. 83% rural. Doar 15% dintre elevii urbani raportează probleme de conectivitate care afectează instruirea, față de mult mai mulți în rural, unde școlile recurg frecvent la hotspot-uri mobile temporare. Prețul internetului e relativ mic (6,3% din venitul mediu), dar rămâne o barieră pentru familiile rurale sărace.

Abonamente pentru instrumente AI: PNRR a finanțat dispozitive, laboratoare și training, dar nicio linie de finanțare pentru licențe AI comerciale (ex. ChatGPT Plus). Finanțarea per elev (~2.050€) acoperă operarea curentă, nu SaaS specializat- profesorii recurg la versiuni gratuite sau acces intermitent.

Bariere sistemice

Guvernanță: lipsește o strategie națională dedicată AI-în-educație (Strategia Națională AI 2024-2027 e prea generală), arată documentul. Nu există reguli specifice sectorului educației pentru protecția datelor, etică, achiziții sau evaluare.. Schimbările frecvente de conducere la minister contează foarte mult.

Integrare curriculară: România stă între modelul „AI ca materie separată” (ex. opționalul Introducere în Machine Learning, clasele XI-XII) și integrarea transversală, fără să beneficieze pe deplin de niciunul. Instrumentele AI nu sunt incluse formal în cadrele de evaluare națională- profesorii le tratează ca „extra”, nu ca parte a instruirii. Evaluările de miză mare (Evaluarea Națională, Bacalaureat) rămân axate pe memorare, fără spațiu pentru învățare mediată de AI.

Inovații la scară mică: ONG-urile rămân motorul principal al alfabetizării AI, dar cu finanțare pe termen scurt, dependentă de granturi, greu de replicat la scară.

Parteneriate public-private: furnizorii privați se lovesc de (i) achiziții publice greoaie, (ii) cerințe neclare de conformitate GDPR/AI Act, (iii) decizii fragmentate (fiecare școală/consiliu decide separat, fără mecanism național de pre-evaluare a instrumentelor AI), (iv) capacitate inegală a școlilor- cele mai afectate rămân exact școlile rurale/dezavantajate care ar avea cel mai mult de câștigat.

Alfabetizare digitală

Profesori: 91% raportează abilitatea de a integra TIC în lecții, dar doar 28% au competențe solide de editare video, 12% folosesc constant aplicații de testare online. Un decalaj clar între alfabetizare digitală de bază și utilizare pedagogică profundă- 65% dintre profesori raportează încredere scăzută în integrarea semnificativă a competențelor digitale (aprox. 1 din 3 profesori se simte nepregătit).

Elevi: aproape jumătate dintre elevii de clasa a VIII-a nu ating pragul minim de competență digitală (ICILS 2023); scor mediu 418 vs. media internațională 476 la gândire computațională. PISA 2022: scor mediu 428, cu 50-57 puncte sub media OECD. România are cel mai scăzut nivel de competențe digitale de bază din UE (27,7% vs. media UE 55,6%). Bullying/cyberbullying: 82% dintre elevi au fost martori, 49% victime.

Bariere pentru grupuri vulnerabile

România are cea mai mare rată de abandon școlar timpuriu din UE (16,8%, cu vârfuri de 26% în Sud-Est). Elevii din școli avantajate (majoritar urbane) obțin cu 80-100 puncte mai mult la citire decât cei din școli dezavantajate- echivalentul a peste doi ani de școală. 30% dintre adulții din comunitățile de romi din mediul rural sunt analfabeți funcțional (vs. 1-3% în populația non-romă), ceea ce le limitează capacitatea de a sprijini copiii în utilizarea sigură a AI. Concluzia secțiunii: infrastructura e necesară, dar nu suficientă- decalajele de competențe și alfabetizare se combină cu cele de acces, riscând ca AI să adâncească, nu să reducă, inegalitățile existente.

Recomandările Băncii Mondiale:

Ghid național + foaie de parcurs pentru utilizarea etică a AI, aliniat la Strategia Națională AI, EU AI Act și cadrele DigComp; apoi un Task Force permanent AI-în-educație.

Reorientarea formării profesorilor/directorilor de la simpla livrare de training spre aplicare la clasă, coaching și rețele de mentorat.

Integrarea competențelor AI/digitale în curriculum și evaluări, printr-o abordare mixtă (fundament transversal + trasee specializate opționale).

Infrastructură și finanțare sustenabile- planuri de ciclu de viață pentru echipamente, conectivitate stabilă la nivel de școală, linii bugetare predictibile (nu doar proiecte-pilot PNRR).

Echitate și incluziune- direcționarea sprijinului AI prioritar către școlile rurale/vulnerabile, folosind date existente (mecanismul de avertizare timpurie etc.), cu monitorizare a impactului pe regiune/statut socio-economic.

Parteneriate public-private structurate pentru cercetare și inovație- canale regulate de dialog minister-privat-ONG.

Consultă aici Raportul Băncii Mondiale

Sursă foto: Dreamstime.com