Elevii români au câștigat multiple medalii de aur și argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică

Elevii români care au participat la ediția din 2026 a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică au obținut trei medalii de aur și două de argint, conform anunțului făcut duminică de Ministerul Educației.

Cei trei elevi care au câștigat aurul sunt Alexandru-Ioan Jicu, de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, ⁠Teodor Bichir, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, și Robert-Cristian Amariei, de la Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” din Gheorgheni, Harghita.

Au câștigat argintul Vlad Toncu, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și Vlad-Tudor Bolohan, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Echipa României a fost coordonată de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la ISJ Suceava, prof. dr. Adrian Bodnarescu, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, județul Suceava, și Naghi Elisabeta Ana, membru al comitetului internațional al olimpiadei, a precizat Ministerul Educației.

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, aflată la a 19-a ediție, a avut loc în Vietnam, la Hanoi, în perioada 25 septembrie-5 octombrie 2026. La eveniment au participat 315 concurenți din 64 de țări, conform ministerului.

Concursul a presupus cinci probe: teoretică, practică (de observații cu telescopul), proba de planetariu, proba de analiza datelor și proba pe echipe.

Selecția și pregătirea au fost realizate la Suceava

Ministerul a precizat că echipa României a fost aleasă și pregătită la Suceava, de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.

De coordonarea științifică s-au ocupat Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și de prof. Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

La nivelul ministerului, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Naghi Elisabeta Ana, inspector MEC.

„Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”, conform aceluiași comunicat.