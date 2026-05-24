Elevii români, medalii de argint și bronz la Olimpiada Asiatică de Fizică din Coreea de Sud

Șapte elevi români au obținut medalii de argint, de bronz şi o menţiune de onoare la cea de-a 26-a ediţie a Olimpiadei Asiatice de Fizică de la Busan, Coreea de Sud, a anunţat, duminică, Ministerul Educaţiei.

„Trei medalii de argint, trei de bronz şi o menţiune de onoare pentru România, la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026!”, a anunțat Ministerul Educaţiei, pe pagina de Facebook.

Elevii premiaţi sunt:

Raul Covrig – Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei, Maramureş, medalie de argint,

Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint;

Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint ;

; Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz ;

; Bogdan Ciocârlan, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz;

Bogdan Rusea, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca, medalie de bronz;

Albert Lupu, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, menţiune de onoare.

Potrivit Ministerului Educației, cea de-a 26-a ediţie a Olimpiadei Asiatice de Fizică s-a desfăşurat începând din 17 mai, la Busan, în Coreea de Sud, cu participarea a 209 concurenţi din 27 ţări (25 ţări din regiunea geografică Asia-Pacific, împreună cu România şi Canada, cu statut de invitate).

Echipa României a fost condusă de prof. dr. Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti şi de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Nagy Elisabeta Ana, inspector MEC.