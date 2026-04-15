Elevii s-au întors la școală după vacanța de Paște. Calendar Evaluarea Națională 2026 / Calendar BAC 2026

Elevii s-au întors la școală, miercuri, 15 aprilie, după vacanța de Paște, pentru ultimul modul de cursuri al acestui an școlar, care se va încheia vineri, 19 iunie. Elevii claselor a VIII-a și a XII-a termină cursurile mai devreme, pentru a se pregăti și a susține Evaluarea Națională, respectiv BAC 2026.

În acest an școlar, elevii au cinci perioade de cursuri, organizate în module, și tot atâtea vacanțe. La revenirea din vacanța de Paște, ei intră în ultimul modul de cursuri. Următoarea vacanță a elevilor este cea mare, din vară, care va începe vineri, 19 iunie, și se va încheia în 6 septembrie.

Pentru elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în 5 iunie.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie în 12 iunie, iar pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a vor susține Evaluarea Națională 2026 începând cu 22 iunie.

Calendar Evaluare Națională 2026

Elevii de clasa a VIII-a vor susține examenul de Evaluare Națională 2026 după următorul calendar:

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.