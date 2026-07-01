Eli Lilly and Company îl numește pe Sebastian Iovan în funcția de General Manager, Romania Cluster

Eli Lilly and Company îl numește pe Sebastian Iovan General Manager pentru Romania Cluster. Sebastian Iovan va coordona, începând cu data de 1 iulie 2026, activitatea comercială, medicală și operațională a companiei pe piețele din România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina.

Sebastian Iovan a obținut titlul de doctor în medicină la Cluj-Napoca, a urmat apoi cursurile programului de masterat în Economia Sănătății la Universitatea Bocconi din Milano și a obținut un MBA de la IE Business School din Madrid, Spania. Anterior, a ocupat poziția de Vice President, Pricing, Reimbursement and Access (PRA) în cadrul Lilly China, având un rol esențial în consolidarea strategiei de rambursare a terapiilor inovatoare pentru managementul diabetului zaharat de tip 2 și al obezității. Prin coordonarea eficientă a echipelor multidisciplinare, a pus bazele strategice și organizaționale care au făcut posibilă extinderea accesului la terapiile companiei pentru milioane de pacienți din China.

„Sunt onorat să preiau acest rol și să mă alătur unei organizații performante, axate pe inovație și grijă pentru pacienți. Pentru noi, România este o piață relevantă, cu potențial, iar prioritatea va fi să îmbunătățim accesul pacienților la terapii inovatoare, să consolidăm parteneriatele existente și să susținem dezvoltarea echipei. Am încredere că, pornind de la fundația solidă construită de Attila, vom genera un impact pozitiv pentru pacienții din România”, a declarat Sebastian Iovan.

„Sebastian a avut o contribuție remarcabilă asupra activității Lilly în China, în ultimii ani. În calitate de lider al diviziei PRA China, a jucat un rol esențial în consolidarea strategiei și a capacităților organizației în domeniul accesului la tratamente, în avansarea principalelor priorități de business și în sprijinirea companiei pentru a naviga un context extern complex și în continuă schimbare”, a declarat Elias Khalil, Președinte și Director General al Lilly Italy Hub.

Sebastian Iovan preia funcția de la Attila Fejer, care va ocupa funcția de Senior Director, International Value & Access în cadrul companiei. De la 1 iulie, Attila Fejer va coordona proiecte strategice internaționale, continuând să facă terapiile inovatoare accesibile pentru pacienții de pretutindeni.

Attila Fejer – Senior Director, International Value & Access, Eli Lilly and Company

„Grija pentru pacienți stă la baza întregii mele cariere: de la pregătirea mea ca medic, până la cei 11 ani petrecuți la conducerea Eli Lilly România, dintre care unul, ultimul, și în rolul de Cluster Manager. Sunt profund recunoscător că, alături de o întreagă echipă de profesioniști excepționali, am reușit să facem fiecare soluție inovatoare lansată de Lilly la nivel global accesibilă pacienților români. Sunt, de asemenea, încrezător că vasta experiență internațională a lui Sebastian, precum și angajamentul său constant de a îmbunătăți viața pacienților vor avea un impact semnificativ în dezvoltarea organizației”, a declarat Attila Fejer.

Eli Lilly and Company sărbătorește anul acesta 150 de ani de activitate. În 2024, compania a investit aproape 11 miliarde de dolari în R&D și a oferit acces la terapiile sale pentru 58 de milioane de pacienți la nivel global. În România, Lilly este prezentă din 1992 și a pus la dispoziția pacienților peste 30 de medicamente inovatoare în domenii precum diabet, obezitate, oncologie și neurologie.

Articol susținut de Eli Lilly and Company