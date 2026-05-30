Eliminată de o rusoaică de la Roland Garros, o jucătoare ucraineană a lansat critici dure și cere măsuri: „Au convingeri oribile”

Oleksandra Oliynykova și Diana Shnaider la meciul de sâmbătă, 30 mai 2026, din turul 3 de la Roland Garros, încheiat cu victoria rusoaicei. Credit: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oleksandra Oliynykova, numărul 65 mondial în tenisul feminin, a fost învinsă în turul 3 de la Roland Garros de Diana Shnaider, numărul 23 mondial, iar la conferința de presă de după partidă le-a criticat dur pe jucătoarele din Rusia.

Ucraineanca a reclamat că tenismenele ruse au avut voie să participe la turnee internaționale chiar dacă au luat parte la evenimente sponsorizate de companii rusești care au legături cu efortul de război al Moscovei sau, susține ea, chiar după ce au promovat pozițiile Rusiei în privința războiului pe rețelele sociale.

Pe parcursul săptămânii, Oliynykova o acuzase pe Shnaider că susține războiul Rusiei din Ucraina.

„Jucătorii ruși, să fim sinceri, nu vor să comunice. Au aceste convingeri oribile. Pentru mine este ceva ce cred că trebuie să încetăm să mai acceptăm în sportul profesionist”, a declarat tenismena ucraineană în conferința de presă de sâmbătă.

„Dacă nu vor să audă și continuă să răspândească această propagandă, atunci ar trebui să existe un mecanism în circuitul nostru pentru a opri acest lucru”, a spus ea.

„Dacă voi rămâne tăcută (…), nu văd niciun rost să mă aflu aici. Cred că misiunea acestui sport este de a uni oamenii pentru a rămâne împreună pentru niște lucruri corecte. Tăcerea de aici, din circuit, este periculoasă, iar acest lucru nu este corect”, a adăugat Oleksandra Oliynykova.

De când Rusia a invadat Ucraina pe scară largă în februarie 2022, tenismenii ruși și cei bieloruși au concurat în circuitul masculin și în cel feminin ca jucători neutri, fără reprezentare națională, cum s-a întâmplat și în alte sporturi sau evenimente, inclusiv la Jocurile Olimpice.

„Știu că unii oameni nu sunt de acord cu acțiunile mele. Știu că unii oameni ar prefera să rămân tăcută. Dar ceea ce fac nu este despre politică, ci despre omenie”, a mai spus Oliynykova.

„Când sunt uciși oameni, în timp ce mor copii, când violența este justificată sau celebrată (…), nu-i putem proteja pe cei care susțin sau scuză astfel de acțiuni”, a continuat jucătoarea ucraineană.

Reacția Dianei Shnaider

Rusoaica a fost întrebată despre declarațiile făcute de Oliynykova. În replică, Shnaider a spus că nu le-a auzit și că a participat la turnee demonstrative în Rusia ca modalitate de a se întoarce să își revadă familia.

„În ceea ce privește social media, nu am idee ce a găsit. Nu am idee, așa că nu am de făcut niciun comentariu în această privință”, a mai declarat Diana Shnaider.