Elisabeta, cel mai vechi bulevard din București, gândit și făcut „ca la Paris”. Avea „pavagiu de piatră cioplită și trotuare cu lespezi de gresie”
Cel mai vechi bulevard din București, denumit Elisabeta în 1869, în cinstea prințesei de Wied, soția Principelui Carol, a cunoscut de-a lungul timpului înfățișări și denumiri diferite și rămâne primul drum bucureștean modern, tăiat drept pe axa est-vest.
Un bulevard larg, aerisit, străjuit de clădiri publice sau particulare cu arhitectură foarte valoroasă.
Și a fost construit după reguli stricte: “Casele pot avea o înălțime superioară de 18 m, proprietarii să prezinte planuri complete iscălite de proprietar și arhitect”.
