Elon Musk a demarat în secret cea mai mare listare la bursă din istorie

Statuie a lui Elon Musk pe drumul spre baza de lansare a SpaceX din Texas. Foto: Laura Brett / Sipa USA / Profimedia

Compania SpaceX a lui Elon Musk a depus în mod confidențial o cerere pentru o ofertă publică inițială (IPO) în SUA, au declarat miercuri pentru Reuters două persoane care cunosc situația, pregătind terenul pentru ceea ce ar putea deveni cea mai mare listare la bursă din istorie.

SpaceX lansează mai multe rachete în spațiu decât orice altă companie și promite o șansă de a investi în întoarcerea umanității pe Lună și în încercarea de a coloniza Marte. Compania aspiră să plaseze centre de date de inteligență artificială pe orbită, în timp ce operează un sistem profitabil de comunicații prin satelit care oferă acces la internet unei mari părți a globului și este utilizat din ce în ce mai mult în război.

În plus, este condusă de cea mai bogată persoană din lume, Musk, o figură controversată care a transformat producătorul de vehicule electrice Tesla în cel mai valoros producător de automobile.

SpaceX ar putea fi evaluat prin listare la o cotă uriașă

O listare publică la o evaluare potențială de peste 1.750 miliarde de dolari vine după ce SpaceX a fuzionat cu startup-ul de inteligență artificială al lui Musk, xAI, într-o tranzacție care a evaluat compania de rachete la 1 trilion de dolari și dezvoltatorul chatbotului Grok la 250 de miliarde de dolari.

SpaceX va organiza o zi a analiștilor pe 21 aprilie, încurajând experții în domeniu să participe personal, potrivit unei persoane familiarizate cu subiectul, care a solicitat anonimatul pentru a discuta informații confidențiale.

Compania oferă, de asemenea, analiștilor o vizită opțională la centrul de date „Macrohard” al xAI din Memphis, Tennessee, pe 23 aprilie, și intenționează să organizeze o sesiune virtuală pe 4 mai pentru a discuta modele financiare cu analiștii de cercetare ai băncilor, a spus sursa.

Investitorii par dornici să bage bani în SpaceX

Evaluarea conglomeratului nu este o sarcină simplă, dar conducerea lui Musk o face ușoară pentru unii investitori.

„Investitorii ar putea folosi o analiză de tip «sumă a părților», dar, la fel ca în cazul Tesla, evaluarea SpaceX ar putea fluctua foarte mult în funcție de cât de mult crede publicul în viziunea lui Musk”, a spus Angelo Bochanis, asociat pentru date și indici la Renaissance Capital, un furnizor de cercetare axată pe IPO-uri și ETF-uri.

„Până acum, investitorii par să fie dornici de orice fel de expunere la SpaceX”, a adăugat el.

O mare parte din valoarea de 1,75 trilioane de dolari discutată se bazează pe afacerea cu sateliți Starlink, a spus Shay Boloor, strateg-șef de piață la Futurum Equities.

„Starlink este singurul motiv pentru care această evaluare este justificabilă”, a spus Boloor. „Acesta va fi motorul veniturilor recurente”, cu 9 milioane de abonați, contracte de apărare și propria rețea de date.

Va depăși clar oferta gigantului saudit Aramco

Firma cu sediul în Starbase, Texas, ar putea încerca să strângă peste 50 de miliarde de dolari în cadrul IPO-ului, depășind cu ușurință oferta publică inițială din 2019 a Saudi Aramco, care rămâne cel mai mare IPO înregistrat vreodată.

Un debut de succes al SpaceX ar putea revigora piața IPO după ani de activitate redusă, participanții la piață așteptându-se la o cerere puternică atât din partea investitorilor de retail, cât și a celor instituționali, unii atrași de brandul lui Musk, iar alții căutând expunere la afacerile SpaceX din domeniul spațial și la afacerile cu sateliți Starlink, aflate în creștere rapidă.

SpaceX este cea mai valoroasă companie privată din lume, pe baza evaluării implicite a acordului său de fuziune cu xAI. Startup-ul de rachete a fost evaluat ultima dată la aproximativ 800 de miliarde de dolari într-o vânzare secundară de acțiuni.

S-ar putea deschide calea către alte listări majore

Se spune că și alte câteva companii foarte cunoscute, printre care OpenAI, producătorul ChatGPT, și rivalul Anthropic, iau în calcul IPO-uri de amploare, punând la încercare apetitul investitorilor pentru noi listări.

Multe startup-uri mari au rămas private mai mult timp, accesând rezerve importante de capital pe piețele private, dar listarea unei companii precum SpaceX ar putea încuraja mai multe dintre ele să facă oferte publice.

O depunere confidențială permite unei companii să prezinte documentele de IPO autorităților de reglementare în mod privat, oferindu-i timp să răspundă la feedback și să perfecționeze informațiile divulgate, ferite de ochii publicului.