Elon Musk are un nou rival neașteptat în cursa către Marte

Relativity Space, producătorul de rachete achiziționat anul trecut de Eric Schmidt, fostul CEO al Google, după ce compania s-a împotmolit în încercarea de a ajunge pe orbită, ar putea chiar să devanseze SpaceX în cursa către Marte, relatează TechCrunch.

NASA a anunțat săptămâna aceasta că a contractat compania pentru a construi o navă spațială care să găzduiască un set de instrumente științifice, să o lanseze în spațiu și să o trimită spre Marte.

Structura contractului este similară acordurilor pe care NASA le-a încheiat cu SpaceX pentru transportul de marfă către Stația Spațială Internațională sau cu Firefly Aerospace pentru trimiterea unui modul de aselenizare pe Lună. Agenția spațială a SUA se ocupă de partea științifică, iar compania privată furnizează infrastructura la costuri reduse.

Misiunea, denumită „Aeolus”, va include patru instrumente destinate măsurării și imagisticii planetei Marte de pe orbită, oferind ceea ce NASA speră că va fi prima imagistică globală, realizată în fiecare zi, a prafului, vânturilor și temperaturii din atmosfera planetei. Agenția a declarat că aceste date vor face mai sigure viitoarele misiuni ale modulelor de aterizare și, într-o zi, ale astronauților care vor vizita suprafața Planetei Roșii.

„Prin combinarea instrumentelor de clasă mondială ale NASA cu inovația și investițiile din sectorul comercial, putem obține mai multă știință, mai des, și putem reduce timpul necesar pentru a pune date esențiale la dispoziția cercetătorilor care pregătesc viitoarele misiuni umane spre Marte”, a declarat Jared Isaacman, administratorul NASA, într-un comunicat.

Compania de rachete va trebui să se miște rapid pentru misiunea către Marte

Lansarea misiunii este programată pentru 2028 – un termen care va obliga Relativity să proiecteze și să construiască rapid nava spațială destinată transportului instrumentelor Aeolus și să finalizeze dezvoltarea rachetei care o va duce în spațiu.

Isaacman, care a zburat de două ori în spațiu în cadrul unor misiuni private SpaceX, a susținut constant parteneriatele public-private de acest tip. În acest model, compania care colaborează cu NASA suportă o parte din costurile de dezvoltare ale proiectului, în schimbul contractului guvernamental. Această structură a devenit un model pentru modul în care NASA finanțează misiuni ambițioase fără a suporta singură întregul risc financiar.

Însă TechCrunch subliniază că alegerea Relativity e un pariu al agenției spațiale americane. Relativity a fost fondată în 2015 de doi foști ingineri SpaceX și Blue Origin, cu ideea de a exploata la maximum imprimarea 3D ca metodă de construire a unor rachete mai ieftine. Prima rachetă a companiei, „Terran-1”, a fost lansată în martie 2023 și a eșuat în timpul zborului.

Rachetă „Terran-1” dezvoltată de compania Relativity Space, FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Relativity a continuat însă strategia prin dezvoltarea unui model mai mare, denumit „Terran R”.

Înainte ca Relativity să reușească să aducă această rachetă pe rampa de lansare, compania s-a confruntat cu dificultăți în atragerea de finanțare, iar Schmidt a preluat anul trecut participația majoritară și s-a instalat în funcția de director general.

Achiziția lui Schmidt i-a nedumerit pe analiști

El a fost foarte rezervat în privința investiției, însă și-a exprimat interesul pentru centre de date orbitale și se crede că folosește Relativity pentru lansarea telescopului spațial Lazuili, finanțat prin organizația filantropică a familiei sale, Schmidt Sciences.

Decizia fostului director din tehnologie de a prelua conducerea unei companii spațiale anul trecut i-a nedumerit pe unii observatori, deoarece industria rachetelor este extrem de competitivă și necesită investiții uriașe. Cu toate acestea, cererea acumulată pentru noi vehicule de lansare – alimentată de întârzierile întâmpinate de Blue Origin, compania lui Jeff Bezos – ar putea totuși să-i aducă beneficii lui Schmidt dacă „Terran R” va reuși să ajungă în spațiu.

Iar noul contract i-ar putea oferi lui Schmidt ocazia de a-l devansa pe Elon Musk, un adversar frecvent al său în dezbaterile privind dezvoltarea în siguranță a inteligenței artificiale. Deși Musk vorbește de multă vreme despre ambițiile sale legate de Marte, SpaceX nu a trimis niciodată o misiune proprie către planeta roșie.

Dacă Aeolus va fi lansată conform calendarului stabilit, ar putea deveni prima misiune privată care ajunge pe Planeta Roșie.