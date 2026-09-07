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Actualitate

Elon Musk, după victoria AfD în alegerile din Saxonia-Anhalt: „Gut gemacht!”. Reacția lui Ulrich Siegmund a venit în câteva minute

George Sîrbu
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Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, susținător vechi al AfD, a felicitat acest partid de extremă dreaptă din Germania pentru victoria masivă din landul estic Saxonia-Anhalt.

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