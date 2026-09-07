Elon Musk, după victoria AfD în alegerile din Saxonia-Anhalt: „Gut gemacht!”. Reacția lui Ulrich Siegmund a venit în câteva minute

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, susținător vechi al AfD, a felicitat acest partid de extremă dreaptă din Germania pentru victoria masivă din landul estic Saxonia-Anhalt.

„Gut gemacht!” („Bună treabă” sau „Bravo”), a scris Musk pe platforma sa de socializare X, ca răspuns la o postare a co-liderului AfD, Alice Weidel, prin care aceasta îl felicita pe candidatul principal al partidului, Ulrich Siegmund, pentru rezultatul obținut în Saxonia-Anhalt.

Siegmund a răspuns la mesajul lui Musk în doar patru minute.

„Mulțumesc pentru sprijinul tău și pentru perspectiva ta clară și extrem de importantă asupra evoluțiilor politice ale epocii noastre — inclusiv aici, în Germania”, a scris el pe rețeaua de socializare deținută de Musk.

„Dacă ne asumăm responsabilitatea aici, aș saluta cu mare plăcere oportunitatea unei cooperări puternice și constructive. Germania ar fi din nou un loc în care merită să investești. Salutări cordiale din Saxonia-Anhalt!”, a adăugat Ulrich Siegmund.

Thank you, @elonmusk, for your support and for your clear and highly important perspective on the political developments of our time — including here in Germany.



If we take responsibility here, I would very much welcome the opportunity for strong and constructive cooperation.… — Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) September 6, 2026

Partidul „Alternativa pentru Germania” (AfD) s-a clasat pe primul loc în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt de duminică, unde a câștigat aproximativ 44% din voturi și a provocat o înfrângere zdrobitoare pentru conservatorii cancelarului Friedrich Merz.

Aceste alegeri cu o prezență la vot de aproape 78%, cea mai ridicată după reunificarea Germaniei în 1990, aduc un partid de extremă dreaptă la un pas de putere la nivel regional pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial.