Miliardarul Elon Musk este „foarte interesat” de Filipine și dezvoltă discret „una sau două” în națiunea insulară din Asia de Sud-Est, a declarat joi ambasadorul filipinez în Statele Unite, Jose Manuel Romualdez, citat de postul local de televiziune ABS-CBN.

„Din câte mi s-a spus, Elon Musk vine aici foarte des, în liniște, pentru că, din câte am auzit, are una sau două insule pe care le dezvoltă”, a spus Romualdez, într-un interviu acordat postului TV local ANC.

„Din nou, acesta este un semn important. Cel mai bogat om din lume este, de fapt, foarte interesat de Filipine. Iubește Filipinele. Am purtat o discuție cu el și cred că s-a putut observa că știe destul de multe despre Filipine”, a adăugat el.

Ambasadorul nu a spus însă unde se află aceste insule în dezvoltare și nici nu a dat detalii despre proiecte. De altfel, nici Musk, nici companiile sale nu au confirmat achiziționarea vreunei insule sau existența unor proiecte de dezvoltare.

Romualdez a declarat că Musk a aterizat la Manila cu avionul său privat miercuri, în jurul orei locale 11:30, înainte de a pleca spre orașul chinez Shenzhen – unde s-a alăturat președintelui american Donald Trump pentru summitul Cooperării Economice Asia-Pacific.

„Nu trădăm țara”

Ambasadorul filipinez a abordat și controversata inițiativă Pax Silica, lansată în decembrie 2025 de Statele Unite pentru a securiza lanțurile de aprovizionare pentru siliciu, cipuri și infrastructură AI.

Autoritățile filipineze au descris Pax Silica drept un centru de producție de semiconductori.

Proiectul, care nu a fost încă semnat de SUA și Filipine, a întâmpinat opoziție în Filipine din cauza lipsei de transparență, a potențialelor efecte asupra mediului și a temerilor legate de strămutarea populației indigene.

Romualdez a dat asigurări că guvernul filipinez nu va trăda interesele țării prin acest acord și a susținut că înțelegerea trebuie să aducă beneficii Filipinelor.

„Trebuie să ne aducă beneficii. Niciun lider și nicio administrație responsabilă nu va trăda țara. Poți ajunge la închisoare pentru așa ceva… Nu trădam țara. Vă pot spune asta foarte sincer”, a declarat el.

Romualdez a declarat că „nu există o urgență reală și imediată” de a ajunge la un acord privind inițiativa Pax Silica, „dar vrem să o finalizăm, pentru că este un lucru bun pentru țară”.

De asemenea, ambasadorul a negat că hub-ul Pax Silica, propus pentru localitatea Capas din provincia Tarlac, ar urma să găzduiască centre de date.