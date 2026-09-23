Elon Musk îl laudă pe Xi Jinping în presa de stat. „China a prosperat enorm”

Șeful Tesla, Elon Musk, l-a lăudat pe președintele chinez Xi Jinping, calificându-l drept un „mare lider”, în cadrul unui interviu acordat miercuri rețelei de televiziune de stat chineze CCTV, scrie Reuters.

„Sub mandatul său, China a prosperat enorm”, a spus Musk, menționând progresele vizibile prin noile clădiri și infrastructura construite în țară.

„De asemenea, este evident, chiar și doar plimbându-te pe străzi, că a crescut prosperitatea cetățeanului chinez obișnuit”, a adăugat el.

Musk a vorbit, de asemenea, despre cel mai mare centru de producție al Tesla, situat în Shanghai, descriind echipa ca fiind „incredibil de talentată, harnică și de încredere”.

„Fabrica Tesla din Shanghai este o adevărată bijuterie și este, de fapt, frumoasă, dacă a fost cineva vreodată acolo”, a spus el.

În 2012, Xi a devenit secretarul general al Partidului Comunist Chinez (PCC). Funcția a fost însoțită de alte două poziții importante: cea de președinte al Chinei și de șef al armatei chineze, conform Panorama.

În 2018 a reușit să schimbe constituția Chinei, pentru a renunța la limita de două mandate impuse funcției de președinte. În prezent se află la cel de-al treilea mandat.

Xi urmează să se întâlnească joi cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul celui de-al doilea summit din acest an dintre liderii celor două cele mai mari economii ale lumii.

Chiar dacă se află în SUA, liderul chinez nu va participa la reuniunea ONU de la New York, situaţie care alimentează dezbaterea privind capacitatea ONU de a gestiona marile crize globale.