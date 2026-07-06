Cel mai bogat om din lume, înfrângere în fața unui judecător federal. Verdictul juriului în cazul fraudei legate de Twitter, menținut

Un judecător federal american a respins luni cererea omului de afaceri Elon Musk de anulare a unui verdict recent al juriului, prin care s-a stabilit că cel mai bogat om din lume i-a înșelat pe investitorii Twitter la momentul achiziționării companiei de social media, deși s-a constatat că Musk nu era răspunzător pentru unul dintre tweet-urile sale contestate, informează Reuters.

Judecătorul districtual american Charles Breyer din San Francisco a respins, de asemenea, cererea lui Musk de a anula certificarea grupului de investitori și a admis cererea investitorilor privind dobânzile prejudiciare.

Avocații lui Musk nu au răspuns imediat solicitărilor de a transmite un punct de vedere.

Pe 20 martie, Musk a fost găsit vinovat pentru că a încercat să scadă prețul acțiunilor Twitter, astfel încât să poată renegocia sau să se retragă din tranzacția de preluare a companiei de social media, în valoare de 44 de miliarde de dolari, din 2022.

Jurații au stabilit că Musk poate fi tras la răspundere pentru declarațiile pe care le-a postat pe Twitter pe 13 și 17 mai 2022, în care punea la îndoială dacă Twitter era invadat de conturi false și de spam, cunoscute sub numele de „boți”.

Juecătorul Breyer a constatat „dovezi substanțiale de falsitate” în tweet-ul din 13 mai, care a determinat o scădere semnificativă a prețului acțiunilor Twitter, dar a afirmat că lipsa reacției pieței la tweet-ul din 17 mai înseamnă că Musk nu este răspunzător pentru acesta.

Un avocat al reclamanților estimase în martie, după pronunțarea verdictului, că despăgubirile ar putea totaliza aproximativ 2,5 miliarde de dolari.