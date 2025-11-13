Elon Musk, întrebare pentru Ursula von der Leyen: „Aleasă direct de popor, nu-i așa?”

Magnatul american din domeniul tehnologiei Elon Musk a lansat miercuri o critică la adresa democrației europene și a șefei Comisiei Europene, scrie Politico.

„Dacă democrația este fundamentul libertății, cu siguranță poziția ta de lider al UE ar trebui să fie aleasă direct de popor, nu-i așa?”, a afirmat Musk, într-o întrebare adresată Ursulei von der Leyen și pe care a publicat-o pe platforma de socializare X, pe care o deține.

Într-o altă postare, șeful Tesla și SpaceX a adăugat că „liderul UE” ar trebui să fie „ales de popor” din cadrul blocului comunitar și „nu numit de un comitet”.

If democracy is the foundation of freedom, surely your position as leader of the EU should be elected directly by the people? — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2025

Musk a reacționat astfel după ce Ursula von der Leyen a prezentat Scutul Democrației Europene, o nouă strategie de intensificare a luptei împotriva interferențelor online străine, inclusiv în alegeri.

„Democrația este fundamentul libertății noastre. Democrația este fundamentul prosperității noastre. Democrația este fundamentul securității noastre”, a scris von der Leyen, într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.

Politicianul german a prezentat ideea Scutului Democrației într-un discurs de campanie la Summitul Democrației de la Copenhaga de anul trecut, în timp ce căuta un nou mandat ca președinte al Comisiei, înaintea alegerilor europarlamentare din 2024.

Președintele Comisiei – șeful executivului UE, deși nu este literalmente „liderul UE” – este propus și votat de Consiliul European, format din cei 27 de șefi de stat și de guvern ai UE, pentru un mandat de cinci ani. Candidatul propus trebuie, de asemenea, să obțină votul membrilor Parlamentului European.

După ce a obținut sprijinul necesar anul trecut, von der Leyen a supraviețuit în fața a trei moțiuni de cenzură depuse de unele formațiuni din Parlamentul European, în iulie și octombrie anul acesta.

Piesa centrală a strategiei Scutului Democrației este Centrul European pentru Reziliență Democratică, care se bazează pe expertiza țărilor membre actuale ale UE și a celor care aspiră la aderare în combaterea dezinformării.

Alte elemente includ îndrumări privind utilizarea inteligenței artificale (AI) în alegeri sau utilizarea influencerilor pentru a ajuta oamenii să înțeleagă regulile UE, cum ar fi reglementările privind conținutul online sau publicitatea politică.

Musk, care a jucat un rol scurt, dar extrem de important la începutul acestui an în calitate de consilier al președintelui american Donald Trump, după ce l-a susținut cu fermitate pe tot parcursul campaniei electorale din 2024, și-a folosit adesea platforma pentru a amplifica opiniile controversate privind democrația, libertatea de exprimare și leadershipul politic în întreaga lume.