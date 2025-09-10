Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Cine l-a detronat, cu o avere de aproape 400 de miliarde de dolari în urma boom-ului AI

Larry Ellison, în timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, pe circuitul Silverstone, Towcester, din Regatul Unit, pe 6 iulie 2025. FOTO: Jay Hirano / AFLO / Profimedia

Elon Musk a pierdut titlul de „cel mai bogat om din lume”, după ce averea cofondatorului companiei Oracle, Larry Ellison, a consemnat o creştere explozivă în urma unor rezultate financiare spectaculoase ale companiei, scrie CNN.

Potrivit Bloomberg, averea lui Ellison a crescut cu 101 miliarde de dolari, ajungând la 393 de miliarde, depăşindu-l astfel pe Musk, care are o avere de 385 de miliarde.

Creşterea fulminantă vine după ce Oracle a raportat marţi seară o cerere uriaşă pentru centrele sale de date, alimentată de boom-ul inteligenţei artificiale (AI).

Acţiunile Oracle au urcat miercuri cu 41%, cel mai mare salt zilnic din 1992 încoace, acest rezultat ducând compania aproape de pragul de 1.000 de miliarde de dolari la capitalizarea bursieră, notează News.ro.

CEO-ul Safra Catz a anunţat semnarea a patru contracte de miliarde de dolari şi a anticipat alte noi contracte în perioada următoare.

Oracle a devenit un furnizor-cheie de infrastructură pentru companiile AI, semnând inclusiv un acord cu OpenAI, pentru a furniza 4,5 gigawaţi de energie necesară software-ului său.

Analistul Ben Reitzes a catalogat cererea record de 455 miliarde de dolari pentru serviciile Oracle drept una „uluitoare”.

Larry Ellison, în vârstă de 81 de ani, este cel mai mare acţionar individual al Oracle şi a atins acum cea mai mare creştere de avere într-o singură zi consemnată vreodată de Bloomberg Billionaires Index.

Musk, care a deţinut titlul de „cel mai bogat om din lume” din 2021 încoace, l-a pierdut temporar şi în trecut, în favoarea lui Bernard Arnault şi Jeff Bezos, dar a revenit de fiecare dată în fruntea topului datorită investiţiilor în companiile Tesla şi SpaceX.