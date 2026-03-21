Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților de securitate de la aeroporturile din SUA. Anunțul miliardarului

Agenții însărcinați cu controalele de securitate de la aeroporturile din Statele Unite lucrează de la jumătatea lunii februarie fără să fie plătiți din cauză că este înghețată finanțarea ministerului de resort, potrivit France Presse. Sâmbătă, Elon Musk s-a oferit să le plătească salariile pe perioada crizei.

„Aș dori să mă ofer să plătesc salariile angajaților (Agenției de Securitate în Transporturi) TSA pe durata impasului bugetar care afectează în mod negativ viața atâtor americani în aeroporturile din țară”, a scris miliardarul american pe platforma de social media pe care o deține, X, potrivit Agerpres.

„Shutdown” parțial în SUA

Finanțarea Departamentului american pentru Securitate Internă (DHS) este înghețată din 14 februarie, ca urmare a conflictului dintre democrații și republicanii din Congres cu privire la practicile Agenției de imigrare și control vamal (ICE).

Astfel, mii de funcționari federali din cadrul DHS au fost trimiși în șomaj tehnic. Personalul esențial, în care se încadrează și agenții de securitate de la aeroporturi, continuă să lucreze.

În total, acest „shutdown” parțial afectează circa 50.000 de funcționari TSA. Aceștia nu mai sunt plătiți integral din 13 martie.

Salariile vor fi plătite, și pentru unii, și pentru alții, abia când Congresul va ajunge la un consens în privința bugetului pentru DHS, de care depinde și ICE.

Diverse estimări plasează salariul anual mediu al agenților TSA între 50.000 și 60.000 de dolari.

Paralizia bugetară parțială a dus la creșterea absenteismului în rândurile lor. Dacă unii au plecat să lucreze în altă parte până se ajunge la un consens în Congres, alții și-au dat demisia.

În aceste condiții, cozile din aeroporturile americane au devenit mai mari, iar unii pasageri așteaptă ore întregi pentru a trece de control.

Musk este cel mai bogat om din lume

Cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari de clasamentul anual pe care l-a publicat Forbes în 10 martie, Elon Musk este cea mai bogată persoană din lume. Anul trecut avea o avere de 342 de miliarde de dolari.

„Averea mea netă se datorează aproape în totalitate acțiunilor deținute la Tesla și SpaceX”, afirma Musk în februarie, într-o postare pe X, adăugând că „mai puțin de 0,1% din aceasta este sub formă de lichidități”.