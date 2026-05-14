Tir de atacuri, la finalul procesului împotriva Open AI, în care cel mai bogat om din lume a cerut 150 de miliarde de dolari

Un avocat al lui Elon Musk a pus joi sub semnul întrebării credibilitatea lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI, pe fondul apropierii de final a unui proces în care se decide dacă producătorul ChatGPT și conducerea acestuia pot fi trași la răspundere pentru transformarea organizației non-profit într-un mijloc de îmbogățire personală, scrie Reuters.

Unul dintre avocații OpenAI a ripostat, susținând că Musk a așteptat prea mult pentru a acuza că OpenAI a încălcat acordul său de fondare care prevederea construirea unei inteligențe artificiale sigure și în beneficiul umanității.

Afirmațiile au fost făcute în timpul pledoariilor finale ale unui proces la tribunalul federal din Oakland, California.

Musk îi dă în judecată pe OpenAI și pe Altman pentru deturnarea unui trust caritabil și îmbogățire fără justă cauză, acuzându-i că „au furat o organizație caritabilă” prin abaterea de la misiunea fondatoare a OpenAI.

El a afirmat că OpenAI l-a manipulat să doneze 38 de milioane de dolari, apoi a acționat pe la spatele său, atașând o afacere cu scop lucrativ la organizația non-profit inițială și acceptând zeci de miliarde de dolari de la Microsoft și alți investitori pentru a se dezvolta.

Cea mai bogată persoană din lume solicită despăgubiri de aproximativ 150 de miliarde de dolari de la OpenAI și Microsoft, care ar urma să fie plătite organizației non-profit a OpenAI, în procesul său din august 2024. De asemenea, el dorește ca Altman și președintele OpenAI, Greg Brockman, să fie demiși din funcțiile lor.

OpenAI a trasmis că organizația este mai puternică ca entitate cu scop lucrativ, iar Musk dorește pur și simplu control unilateral în schimbul sprijinului continuu.

Avocatul lui Musk critică „aroganța”

În pledoaria lui finală, avocatul lui Musk, Steven Molo, le-a spus juraților că cinci martori, printre care Musk, foști membri ai consiliului de administrație al OpenAI și fostul director științific al OpenAI, Ilya Sutskever, au declarat că Altman este un mincinos.

Molo a menționat, de asemenea, că în timpul mărturiei de marți, Altman nu a răspuns afirmativ fără echivoc când a fost întrebat dacă este complet demn de încredere și dacă nu a indus în eroare oamenii în afaceri.

„Credibilitatea lui Sam Altman este în mod direct în discuție în acest caz”, a spus Molo. „Dacă nu îl credeți, ei nu pot câștiga.”

Molo a acuzat OpenAI că a încercat în mod abuziv să-i îmbogățească pe investitori și pe cei din interior pe cheltuiala organizației non-profit și că nu a acordat prioritate siguranței privind inteligența artificială.

El a contestat, de asemenea, obiectivele lui Brockman pentru companie, invocând declarația lui Brockman conform căreia propria sa participație la OpenAI valora aproape 30 de miliarde de dolari.

„Aroganța, lipsa de sensibilitate, eșecul de a ține cont de simpla decență sunt cu adevărat, cu adevărat revoltătoare”, a susținut avocatul.

Avocatul OpenAI spune că Musk dorea controlul

Sarah Eddy, avocata pârâților OpenAI, a acuzat echipa juridică a lui Musk în pledoaria sa finală că a recurs la „fraze de efect și acuzații false, irelevante” pentru a distrage atenția de la absența „pretențiilor reale” în cazul lui Musk.

„Domnul Musk este cel a cărui mărturie este contrazisă de toți ceilalți martori și de toate documentele”, a spus Eddy.

Eddy a spus că, până în 2017, toți cei asociați cu OpenAI – inclusiv Musk, care era încă în consiliul de administrație – știau că organizația avea nevoie de mai mulți bani pentru a-și îndeplini misiunea decât putea strânge ca organizație non-profit.

„Domnul Musk voia să transforme OpenAI într-o companie cu scop lucrativ pe care să o poată controla”, a spus ea. „Dar ceilalți fondatori au refuzat să încredințeze controlul asupra AGI (inteligența artificială generală) unei singure persoane, cu atât mai puțin lui Elon Musk.”

Ea a mai spus că, dacă Musk ar fi crezut cu adevărat că AI-ul ar trebui să servească umanitatea, nu ar fi insistat să integreze OpenAI în compania sa de mașini electrice Tesla și nici nu ar fi lansat în 2023 xAI, o companie concurentă în domeniul AI, cu scop de a obține profit.

Procesul acuză, de asemenea, Microsoft, care a investit 1 miliard de dolari în OpenAI în 2019 și 10 miliarde de dolari în 2023, de complicitate la comportamentul ilicit al OpenAI.

„Microsoft era la curent cu ceea ce făcea OpenAI la fiecare pas”, a spus Molo.

Altman și Brockman au fost prezenți în instanță pentru pledoariile finale. Musk îl însoțește pe președintele SUA, Donald Trump, în China.

Următorul pas în proces

Procesul are loc pe fondul îngrijorărilor publice legate de inteligența artificială, pe măsură ce aceasta pătrunde tot mai mult în societate.

Oamenii folosesc AI într-o multitudine de scopuri, precum recunoașterea facială, consultanța financiară, jurnalismul, diagnosticarea medicală și falsurile dăunătoare din mediul online („deep-fake”-urile).

Mulți oameni își exprimă neîncrederea față de această tehnologie și se tem că ar putea duce la pierderea locurilor de muncă.

OpenAI concurează cu companii de inteligență artificială precum Anthropic și xAI și se pregătește pentru o posibilă ofertă publică inițială (IPO) care ar putea evalua afacerea la 1 trilion de dolari.

Microsoft a cheltuit peste 100 de miliarde de dolari pe parteneriatul său cu OpenAI, a declarat un director Microsoft.

xAI, al lui Musk, face acum parte din compania spațială și de rachete a acestuia, SpaceX, care se pregătește, de asemenea, pentru o potențială ofertă publică inițială de succes.

Nu este clar când juriul format din nouă persoane va începe deliberările.

Dacă nu se va pronunța un verdict până luni, judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers și avocații se vor întoarce în instanță în acea zi pentru a discuta modul în care OpenAI ar trebui restructurată și ce despăgubiri ar trebui plătite dacă Musk câștigă. Judecătoarea nu va acorda despăgubiri dacă Musk pierde.

Altman, Musk și alți câțiva au fondat OpenAI în 2015.

Musk a părăsit consiliul de administrație în 2018. Efortul său de anul trecut de a cumpăra OpenAI printr-un consorțiu condus de xAI a fost, de asemenea, contestat în cadrul procesului, OpenAI considerându-l incompatibil cu procesul intentat de Musk.

Au fost prezentate, de asemenea, mărturii cu privire la scurtul episod din 2023 în care Altman a fost îndepărtat din funcție de consiliul de administrație al OpenAI, precum și cu privire la eventualele conflicte de interese generate de implicarea sa în companii care colaborau cu OpenAI. Altman a declarat că nu deține nicio participație directă în OpenAI, deși are o participație într-un fond care a investit în această companie.